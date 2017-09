Parlament rozhodne o viacerých poslaneckých návrhoch

Poslanci NR SR dnes budú rokovať do 19:00. Hlasovať však budú len jedenkrát, a to o 11:00. Hlasovať budú o viacerých poslaneckých návrhoch. Je medzi nimi novela zákona o pamäti národa, ktorá má pripraviť o funkciu súčasného predsedu Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka. Poslanci tiež rozhodnú o návrhu poslancov NR SR za SNS Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a poslanca za Smer-SD Dušana Čaploviča, ktorí chcú lepšie finančné ocenenie účastníkov národného boja za oslobodenie vlasti.

Poslanci dnes budú rokovať aj o poslaneckom návrhu zákona, ktorým skupina poslancov za Smer-SD navrhuje zaviesť cenu Alexandra Dubčeka. Udeľovala by ju 1. mája vláda za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin. Vláda navrhuje, aby popri tom bola novelou zavedená aj štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana. Túto cenu by mal udeľovať predseda parlamentu každoročne 1. septembra alebo iný deň, keď tak rozhodne. Touto cenou by podľa návrhu predseda Národnej rady SR oceňoval občanov za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej republike. Predseda parlamentu by udeľoval štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana na základe návrhu ústavnoprávneho výboru, uvádza sa v schválenom materiáli. Podnet na udelenie štátnej ceny by mohol podať výboru ktokoľvek.

Zákonodarcom ešte do konca 19. schôdze zostáva prerokovať viac ako 20 poslaneckých návrhov. O tých, ktoré prerokujú dnes popoludní, budú hlasovať v utorok. Dnes o 14:00 je na programe aj tradičná Hodina otázok, na ktorej premiér a členovia vlády odpovedajú na otázky poslancov.