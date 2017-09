Škandál u Kisku silnie

Prezident Andrej Kiska nevyvrátil závažné podozrenia o tom, že nielen jeho firma, ale aj on sám obral štát o dane. Daňová kauza jeho popradskej eseročky KTAG sa tak obracia čoraz viac priamo proti samotnému prezidentovi. Ten tri a pol roka od volieb nevie vysvetliť, z čoho vlastne celú prezidentskú kampaň za vyše milióna eur zaplatil.

Kiskova firma KTAG po kontrole daniarov priznala, že si do nákladov neoprávnene zaúčtovala 136 337 eur a doplatila daň 27 114 eur. Peniaze firma v roku 2014 bez akéhokoľvek zisku vynaložila na Kiskovu propagáciu pred prezidentskými voľbami.

Kiska však odmieta odpovedať, či sumu 136 337 eur uviedol vo svojom daňovom priznaní ako nepeňažný príjem a odviedol z nej 19-percentnú daň z príjmu fyzických osôb vo výške takmer 26-tisíc eur. "Keďže firma aj Kiska priznali, že 136 337 eur išlo na propagáciu mena Andreja Kiska, z nepeňažného príjmu mal prezident odviesť daň.

Ak tak nespravil, išlo o daňový podvod prezidenta. Je na orgánoch činných v trestnom konaní, či to prešetria," povedal pre Pravdu právnik, ktorý si neželal byť menovaný. Celú kauzu dal už preveriť generálny prokurátor.

Zo stanoviska KTAG na polícii vyplýva, že náklady neoprávnene zaradené do daňových nákladov na propagáciu svojho spolumajiteľa neslúžili na zabezpečenie príjmov. Navyše Kiska včera priznal, že v čase mimo oficiálnej prezidentskej kampane minul oveľa viac, a to až 1 095 482 eur a cez kampaň ďalších 250 593 eur.

„Volebnú kampaň v zákonom stanovenom čase, ale aj výdavky pred oficiálnou kampaňou si hradil Andrej Kiska z vlastných úspor a z financií, ktoré vložil do spoločnosti KTAG v roku 2005,“ povedal prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Kiska mal údajne v minulosti dať firme pôžičku. Pôžička však nie je úhradou, ktorá by firme mohla vykompenzovať náklady. Denník Pravda požiadal Kisku, aby zverejnil prípadnú zmluvu a faktúry, ktoré mal s KTAG. Prezident to nespravil a tak nie je jasné ani to, či také dokumenty vôbec existujú. Sám Kiska tvrdil, že sa na preplácaní nákladov na kampaň dohodol s bratom Jaroslavom, ktorý je s ním spolumajiteľom vo firme KTAG.

Ak by Kiska svojím konaním dostal firmu zámerne do straty a niekoho by tým poškodil, mohlo by ísť tiež o trestný čin.

Zmluvy neposkytol

Kiska predvčerom tvrdil, že všetko vysvetlí a nemá čo skrývať. Dnes anonym poslal viacerým médiám ďalšie utajované dokumenty o prípade krátenia daní Kiskovej firmy. Prezident sa k tomu vyjadril na svojej facebookovej stránke. (Viac čítajte v správe: Unikli ďalšie utajované dokumenty. Kiska: Sú to mafiánske praktiky.) V stredu Kiska odmietol poskytnúť zmluvy a vysvetliť okolnosti celého prípadu. „Prezident Andrej Kiska považuje túto tému rovnako ako Daňový úrad a policajný vyšetrovateľ za uzavretú. Prezidenta mrzí, že spoločnosť KTAG pri účtovaní spravila chybu, ale je rád, že okamžite po kontrole finančnej správy boli dane a penále vo výške 36 000 eur doplatené,“ dodal hovorca prezidenta Krpelan.

V sume 36-tisíc sú aj penále a tiež daniarmi neuznané vratky DPH. Polícia tento rok zastavila trestné stíhania konateľa KTAG po tom, čo firma doplatila daňový nedoplatok. Avšak na základe anonymného listu zamestnancov finančnej správy, že kauza sa zametá pod koberec, dal generálny prokurátor celú vec ešte raz prešetriť.

Kiska predvčerom hovoril o jeho platbách v prospech firmy KTAG, ktorú vlastní spolu s bratom Jaroslavom. „KTAG účtovala na základe zmlúv medzi právnickými a fyzickými osobami a medzi týmito fyzickými osobami som bol aj ja Andrej Kiska. S bratom sme mali dohody, že akýkoľvek náklad, ktorý vznikne spoločnosti, uhradím,“ povedal Kiska.

Nie je však jasné, prečo príjmové doklady KTAG daniarom neukázala, keď Kiska hovorí o tom, že náklady mal uhradiť. Ak by existovali doklady o príjmoch firmy z propagácie Kisku, firma mohla uspieť aj v prípadnom súde s daniarmi. Nie je tiež stále jasné, prečo Kiska a KTAG radšej pristúpili na zaplatenie dane aj sankcií od daniarov. „Uvažovali sme o odvolaní. Ale z mojej vlastnej skúsenosti z minulosti, ktoré sme mali, som povedal, že to nemá zmysel, že to uhradíme a necháme prípad tak,“ povedal Kiska.

Daniari vždy skúmajú, aké príjmy firma pri dosiahnutých nákladoch získala. „Napríklad, ak náklady firmy neslúžia na dosiahnutie príjmov, finančná správa ich neuzná,“ hovorí asistent daňového poradcu Peter Malach, výkonný riaditeľ spoločnosti Malach consulting.

Náklady na kampaň

Tiež je otázne, či KTAG nepropagovala Kisku aj v čase oficiálnej kampane a teda či na kampaň nešlo viac, ako je limit stanovený zákonom.

Podľa zákona o volebnej kampani náklady na volebnú kampaň Andreja Kisku nemohli presiahnuť 265550 eur (vrátane kampane pred druhým kolom volieb). Kiska v apríli 2014 priznal, že v čase oficiálnej kampane, t. j. od 28. februára do 27. marca 2014 (prvé plus druhé kolo volieb) minul 250593 eur, čiže sa do limitu zmestil.

Deklarácia od Kisku zatiaľ rezortu financií stačí. V prípade nákladov, ktoré KTAG vynaložila na propagáciu Kisku, išlo podľa prezidenta o náklady ešte pred oficiálnou kampaňou.

Ak by sa preukázal opak, rezort financií by mu za to mohol vyrubiť pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú limit prekročil. Daniari majú k dispozícii časové údaje k faktúram, ktoré KTAG preplácala na bilbordy, poradcov či Kiskov marketing. Rezort financií zatiaľ nepovedal, či dá preskúmať, či faktúry boli vystavené po alebo pred 28. februárom 2014.

Daňoví úradníci spoločnosti KTAG neuznali napríklad náklady na distribúciu reklamných materiálov v sume 45347,75 eura. Ďalej tlač letákov a knihy Cesta manažéra z pekla vo výške 9724,99 eura. Medzi neuznanými výdavkami sa ocitla aj platba súčasnému prezidentovmu poradcovi v hodnote 3300 eur. Medzi výdavkami s nedoloženými dokladmi sa ocitol napríklad prenájom lietadla DA 42 v celkovej sume 9915,33 eura či ubytovanie v bratislavskom hoteli Devín v celkovej sume 594,84 eura.

Pôžičky s vysokými úrokmi a kreditná karta Žolik

Zdá sa, že Andreja Kisku v úrade prezidenta dobieha jeho podnikateľská minulosť. Ešte počas prezidentskej kampane čelil kritike za poskytovanie pôžičiek s vysokými úrokmi. V tom čase v rozhovore pre denník Pravda potvrdil, že ešte ako člen predstavenstva mal v nebankových spoločnostiach na starosti karty a hypotekárne pôžičky.

Niesol tak napríklad priamu zodpovednosť za vydávanie kreditných kariet v divízii Slovenské kreditné karty. Táto nebanková spoločnosť Slovákom v roku 2005 ponúkala bezplatnú kreditnú kartu Žolik. Napriek tomu, že mala byť zadarmo, bol každému zákazníkovi pri zrealizovaní prvého nákupu stiahnutý jednorazový poplatok vo výške 299 korún.

„Nie som právnik, takže sa nechcem chytať za slovíčka. Pokiaľ viem, tak kartu dostali naši zákazníci zadarmo a neplatil za ňu nič,“ uviedol k tomu v minulosti v rozhovore pre denník Pravda Kiska. Slovenská obchodná inšpekcia mala presne opačný názor a za porušenie zákona udelila pokutu 15-tisíc korún. Aj pri aktuálnom podozrení z krátenia daní sa prezident bráni tvrdením, že nie je účtovník.

Podľa viacerých rozhodnutí slovenských súdov boli úverové zmluvy nebankových spoločností, v ktorých pôsobil Kiska, v rozpore so zákonom.