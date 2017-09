Vláda bude udeľovať Cenu Alexandra Dubčeka a predseda NR SR Jozefa Miloslava Hurbana

NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorým skupina poslancov za Smer-SD navrhla zaviesť Cenu Alexandra Dubčeka. Udeľovala by ju 1. mája vláda za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin.

Vláda navrhla, aby popritom bola novelou zavedená aj Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana. Jej návrh si koaliční poslanci osvojili. Túto cenu by mal udeľovať predseda parlamentu každoročne 1. septembra alebo iný deň, keď tak rozhodne.

Touto cenou by podľa návrhu predseda Národnej rady SR oceňoval občanov za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v Slovenskej republike. Predseda parlamentu by udeľoval Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana na základe návrhu ústavnoprávneho výboru, uvádza sa v schválenom materiáli. Podnet na udelenie štátnej ceny by mohol podať výboru ktokoľvek.

V oboch prípadoch by jej držiteľ dostal finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok zaokrúhlený nahor na celé euro.

Ondrej Dostál z poslaneckého klubu SaS poukázal na to, že návrh je problematický. „Je totiž ústavne sporný. Ústava hovorí, že vyznamenania udeľuje prezident. Nie je podstatné, či to nazvete štátnou cenou, alebo vyznamenaním. Dôležitá je podstata. Je to de facto vyznamenanie,“ upozornil. Návrh je podľa neho detinský, lebo doteraz vláda nemala potrebu udeľovať vlastné ocenenia. „Vláda s Ivanom Gašparovičom nemala problém, ten vyznamenal, koho navrhla vláda,“ dodal.