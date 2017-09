Dá sa to aj o milión lacnejšie: Piešťanská nemocnica má po rokoch nový CT prístroj

Piešťanská Nemocnica Alexandra Wintera má nový CT prístroj, ktorý jej za 626 tisíc eur dodala spoločnosť Audioscan. Je zhruba o milión eur lacnejší, ako prístroj, ktorý pôvodne mala kúpiť v roku 2014. Na predražený nákup vtedy upozornili lekár nemocnice Alan Suchánek a zdravotná sestra Magdaléna Kovačovičová. Pochybný nákup CT prístroja stál miesto ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú (Smer), aj podpredsedníčku Národnej rady Renátu Zmajkovičovú (Smer).

Nemocnica sa napokon dohodla so spoločnosťou Medical Group SK na odstúpení od zmluvy a prístroj nekúpila. Pacientom robili nevyhnutné vyšetrenia na zastaralom CT prístroji z roku 2004.

Doktor a člen Dozornej rady Nemocnice Alexandra Wintera Alan Suchánek (vľavo) a riaditeľ nemocnice Štefan Kóňa počas uvedenia nového CT prístroja do prevádzky. Autor: SITA, Pavol Machovič

Výrazná pomoc pre nemocnicu

Nový počítačový tomograf podľa riaditeľa nemocnice Štefana Kóňu umožní výrazne zvýšiť počet vyšetrení, ako aj vykonávať nové typy vyšetrení, napríklad po mozgových príhodách. Starý prístroj mal len limitované funkcie, okrem toho sa často kazil.

Prístroj pre nemocnicu v rámci centrálneho obstarávania zabezpečil rezort zdravotníctva. "Z vlastných zdrojov sme zaplatili 104-tisíc eur, to je dvadsať percent ceny, zvyšok je prefinancovaný z úveru od Slovenskej sporiteľne,“ povedal riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera Štefan Kóňa.

Novší, lepší, lacnejší

Úver bude nemocnica splácať päť rokov, konečná cena prístroja aj so zarátaním úrokov dosiahne 653 tisíc eur. Porovnávanie nového prístroja s tým, ktorý vysúťažilo predchádzajúce vedenie nemocnice za 1,6 milióna Kóňa odmietol. "Nechcem sa púšťať do porovnávania, nie je to môj cieľ. Máme prístroj, ktorý je v rámci regiónu najnovší, z toho musíme vychádzať,“ skonštatoval. Starý prístroj ponúkli na predaj, nikto oň nemal záujem.

Pri spustení prevádzky nového CT bol aj lekár a v súčasnosti poslanec Národnej rady Alan Suchánek. Kauza piešťanského CT, ktorú odštartoval, podľa neho zdravotníctvu prospela. "Slovenské zdravotníctvo to posunulo vo vnímaní efektivity, hospodárnosti a aj kvality zdravotnej starostlivosti dopredu a verím, že sa to bude ešte zlepšovať,“ povedal Suchánek. Stále trvá na tom, že nákup spred troch rokov bol predražený, aj keď nesúhlasí s tým, že to bolo o milión eur. Vzhľadom na parametre vtedy vysúťaženého 128 – vrstvového a teraz kúpeného 64 – vrstvového prístroja je podľa neho rozdiel v cene na úrovni približne 600 tisíc eur.