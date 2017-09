Personál EMA sa vraj nechce sťahovať do Bratislavy

Zamestnancom prestížnej Európskej liekovej agentúry (EMA) sa nechce presťahovať z Londýna do Bratislavy. Mal to ukázať interný prieskum, pracovníci v ňom hodnotili krajiny, ktoré majú o sídlo agentúry záujem. Slovensko zaradili medzi najmenej atraktívne.

Sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA) v Londýne (v pozadí) Autor: SITA/AP, Frank Augstein

Na anketu medzi zamestnancami agentúry upozornil portál politico.eu. Slovensko v nej skončilo vo štvrtej, najhoršej kategórii. Do Bratislavy sa vraj odmietlo presťahovať 72 až 94 percent pracovníkov. Minister Drucker o tomto prieskume informáciu nemá a považuje ju za špekulatívnu. Tvrdí, že naša krajina spĺňa pre nový domov EMA všetky kritériá. „O presídlení agentúry nerozhodujú zamestnanci, ale členské štáty EÚ,“ poznamenal minister.

Nedávno sa časť LGBTI zamestnancov agentúry obrátila na Európsku komisiu s listom, v ktorom vyslovili výhrady v prípade, ak by bola EMA v Bratislave. Majú obavy zo straty svojich základných práv spojených s manželstvom alebo registrovaným partnerstvom. „Prečítal som si túto informáciu len v médiách, nemám takú informáciu a nemyslím si, že by toto bol problém pre Slovensko,“ reagoval Drucker.

EMA sídli v Londýne v honosnej budove vydláždenej mramorom, má výťah pre 30 ľudí, presklené kancelárie s výhľadom na Temžu. Bratislava jej podobný luxus nemôže ponúknuť, a možno aj to je dôvodom neochoty zamestnancov usadiť sa u nás. „Slovensko vie poskytnúť pracovníkom agentúry plnohodnotné podmienky a zatiaľ nie je sídlom žiadnej európskej agentúry, čo je jedným z hlavných argumentov našej kandidatúry,“ stále tvrdí Drucker. Ako dodáva, Slovensko je ekonomicky silná krajina, nachádza sa v bezpečnom prostredí a disponuje vedecko-výskumnou a vzdelávacou základňou.

Navyše časť personálu, ktorý sa hlási k homosexuálnej komunite, napísala Európskej komisii list poukazujúci na to, že Slovensko neuznáva partnerstvá či manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Napriek týmto výhradám minister zdravotníctva Tomáš Drucker stále dúfa, že agentúra sa presťahuje k nám. EMA musí zmeniť sídlo pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie.

Hlavné mesto Slovenska ponúka dve lokality, kde by sa agentúra mohla nachádzať. Ide o budovy Twin City Tower, ktoré stavia developer HB Reavis v blízkosti autobusovej stanice Mlynské nivy. Celková rozloha kancelárií by tam mala byť 32-tisíc štvorcových metrov. Dokončenie sa očakáva začiatkom roka 2018. Druhou možnosťou je Westend Plazza na Patrónke, ktorú by mala J&T Real Estate dostavať na budúci rok a ponúka viac ako 33-tisíc štvorcových metrov administratívnych priestorov.

Bratislava má podľa Druckera dobrú polohu a výborné spojenie s ďalšími európskymi metropolami. Do hodiny sa môže človek presunúť do troch susediacich štátov, viedenské letisko je 40 minút cesty autom, budapeštianske dve hodiny. Minister pripomína tiež príjemné klimatické podmienky či široké možnosti rekreácie. V hlavnom meste je k dispozícií vyše 7-tisíc pracovných miest pre rodinných príslušníkov zamestnancov EMA v takých firmách ako AT&T, Dell, IBM, Siemens, Henkel či Allianz.

Podporu našej kandidatúre už vyjadrili Maďarsko aj Česko. Minulý týždeň minister loboval v tejto veci v Pobaltí. Bratislave konkuruje ďalších 18 európskych miest vrátane Amsterdamu, Barcelony, Milána, Kodane, Dublinu či Štokholmu.

Európska komisia by v piatok mala zverejniť hodnotiacu správu o tom, ako si vedú jednotliví záujemcovia. Konečné rozhodnutie o novom sídle agentúry padne v novembri.

EMA by podľa ministerstva zdravotníctva významne posilnila sektor. Má na starosti schvaľovanie nových liekov, vykonáva dohľad nad bezpečnosťou liekov a má dôležitú úlohu pri podpore inovácií a výskumu vo farmaceutickom priemysle. Zamestnáva približne 900 ľudí, medzi nimi sú vysokokvalifikovaní odborníci z celej Európy.