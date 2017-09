Šéf MH Manažmentu: Bžán za Gabčíkovo žiadne miliónové odmeny nedostane

Branislav Bačík v piatok informoval, že žiadne miliónové odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána sa vyplácať nebudú a už vôbec nie desiatky miliónov eur.

Reagoval tak na medializované informácie, že spomínaná advokátska kancelária má za vyhratú medzinárodnú arbitráž s talianskou spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG) dostať od štátu odmenu 64 mil. eur.

Kancelárii už vyplatili takmer 4 milióny

„Nikdy sme to netvrdili, nikomu sme to nepovedali,“ povedal Bačík. „Momentálne čakáme na rozhodnutie arbitrážneho súdu vo Viedni, ktorý pojednáva o výške trov konania, ktoré bude musieť zaplatiť spoločnosť Enel advokátskej kancelárii a táto suma, keď bude známa, sa odpočíta od výšky (odmeny) a až následne začneme rokovať o znížení sumy odmeny advokátskej kancelárii,“ uviedol Bačík.

MH Manažment, ktorý je nástupcom Fondu národného majetku SR, advokátskej kancelárii však už vyplatil takmer 4 mil. eur za to, aby zastupovala štát na arbitrážnom súde vo Viedni. Enel v spore o VEG žaloval štátnu akciovku o sumu 588 mil. eur. V prípade, že by štát tento spor prehral, musel by talianskej spoločnosti zaplatiť 700 mil. eur.

Čo by na to povedali daňoví poplatníci?

„Keď sme sa dozvedeli, že naša spoločnosť je žalovaná o sumu 588 mil. eur vrátane príslušenstva, tak prvé, čo ma napadlo ako manažéra spoločnosti, bolo, že musím zabezpečiť v čo najkratšom čase, aby som tento spor neprehral,“ poznamenal Bačík.

„Ak by som ho bol prehral, museli by sme zaplatiť Enelu sedemsto miliónov eur. Čo by na to povedali naši daňoví poplatníci, keby museli zaplatiť túto sumu spoločnosti Enel, keby sme boli v tomto spore neúspešní,“ dodal šéf MH Manžment.

Žiga dal pokyn rokovať o odmene

Minister hospodárstva Peter Žiga nedávno infromoval, že advokátska kancelária na základe uzatvorenej zmluvy z roku 2015 môže získať odmenu vo výške zhruba 11 %, pričom podľa zákona nesmie odmena prekročiť 20 %.

Minister napriek tomu dal pokyn vedeniu MH Manažment, aby vyrokovalo nižšiu odmenu, inak do toho vstúpi osobne. Premiér Robert Fico sa tiež vyslovil za to, že je potrebné rokovať s advokátskou kanceláriou o znížení konečnej výšky odmeny za vyhratú medzinárodnú arbitráž s Enelom.