Lekári z ambulancií sa s Dôverou stále nedohodli

V konečnom dôsledku by to podľa neho neznamenalo zvýšenie platieb o 3 % pre všetkých. „Zväz ambulantných poskytovateľov trvá na plošnom zvýšení úhrad o 5 % s tým, že prerozdelenie celkového ponúkaného navýšenia v dvoch etapách nebude percentuálne rozdelené na 3 percentá plus jedenásť percent, respektíve osem percent, ale na päť percent plus deväť percent, respektíve šesť percent plošne,“ tvrdí Kollár.

ZAP je podľa Kollára pripravený stále diskutovať o kompromisnom návrhu, ktorý však musí byť skutočným kompromisom medzi ponukou Dôvery na zvýšenie úhrad o 3 % a návrhom zväzu na zvýšenie platieb o 10 % od začiatku októbra tohto roka. „Pre ilustráciu, plošné navýšenie o 3,28 % v kapitácii u gynekológov je reálne plošné navýšenie o 1,46 %,“ tvrdí Kollár.

Zväz súčasne navrhuje zrušiť hodnotiace koeficienty a nahradiť ich koeficientami dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorými by mohlo byť splnenie podmienky 30-hodinového čistého týždenného ordinačného času a z toho jeden deň ordinačný čas do 17:00.

„Za zlú dostupnosť zdravotnej starostlivosti nie sú zodpovední lekári, ale systém, v ktorom lekári chýbajú,“ upozornil. Súčasné odmeňovanie poskytovateľov na základe hodnotiacich koeficientov podľa Kollára zvýhodňuje tých lekárov, ktorí poskytujú starostlivosť menej kvalitne, predpisujú menej liekov a sú pre zdravotnú poisťovňu z tohto pohľadu lacnejší.

Kollár: Neverím, že sa dohodneme

Zväz dostal v piatok od poisťovne Dôvera ponuku na operatívne stretnutie k návrhu zmluvných podmienok od poisťovne. „Osobne neverím, že sa dohodneme,“ povedal predseda správnej rady ZAP. Baviť sa o nepodstatných veciach nie je čas, odkázal predstaviteľom poisťovne.

Ak sa podľa Kollára členovia ZAP s poisťovňou Dôvera na zmluvných podmienkach od 1. októbra nedohodnú, členovia zväzu deklarujú, že budú prvé dni budúceho mesiaca poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencom Dôvery v režime, ako keby boli voči poisťovni Dôvera v zmluvnom vzťahu. Podľa Kollára by takýto stav mohol trvať celý budúci týždeň.

„Ak sa nedohodneme do pondelka, v utorok dáme podnet na Úrad pre zdravotnú starostlivosť, či má Dôvera zabezpečenú minimálnu sieť,“ zdôraznil Kollár.

Až 2000 ambulantných poskytovateľov sa môže dostať do nezmluvného vzťahu s Dôverou

ZAP by sa v tejto veci obrátil aj na Ministerstvo zdravotníctva SR. „Dovolím si tvrdiť, že sieť pokrytú mať nebudú, minimálne v niektorých regiónoch,“ povedal. Ak by podľa neho takýto stav trval dlhšie, štát bude musieť podľa Kollára zabezpečiť zdravotnú starostlivosť občanom iným spôsobom, vrátanie ukončenia licencie poisťovni Dôvera. „Sme pripravení úplne na všetko,“ zdôraznil.

V prípade, že by sa ZAP s poisťovňou Dôvera nakoniec dohodol, zväz bude požadovať dodatočné zaplatenie zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencom od 1. októbra tohto roka.

Od 1. júla zväz vypovedal spomínanej poisťovni zmluvu, pričom začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota. Nedohoda o podmienkach zmlúv by znamenala, že 2000 ambulantných poskytovateľov by sa dostalo do nezmluvného vzťahu s Dôverou.