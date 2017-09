Kauza bitky v bare Mariatchi sa zbytočne naťahuje

Pojednávanie na Okresnom súde v Nitre v piatok opäť odročili pre neprítomnosť jedného z obžalovaných útočníkov.

V júni sa nedostavil Michal P., pretože sa mu na ceste zo zahraničia malo pokaziť auto. Súd prijal jeho ospravedlnenie a 200-eurovú pokutu mu nakoniec neuloží. Tentoraz obhajca ospravedlňoval z neprítomnosti Borisa H., ktorý mu večer pred pojednávaním poslal sms správu. Údajne mal skončiť na pohotovosti so žalúdočnými vredmi.

„Ošetrujúci lekár musí povedať, či išlo o také ochorenie, že bránilo v účasti obžalovaného na pojednávaní,“ vyhlásil sudca. V opačnom prípade pristúpi k uloženiu poriadkovej pokuty. Proces tak bude opäť pokračovať 9. a 11. októbra. Tieto termíny určil súd už v júni. „Vypočutí budú obžalovaní aj poškodení,“ upresnil sudca.

Majiteľ klubu Mariatchi Radovan Richtárik, ktorý patrí medzi poškodených, neskrýval sklamanie. „Myslel som si, že to už konečne prebehne.“ Od bitky už ubehli takmer štyri roky a vec sa za ten čas nikam nepohla. „Je to dosť času. Keď sa dnes pozriem na tých pánov, tak ich už ani nespoznávam,“ spomenul.

Očakáva však, že jedného dňa prídu všetci piati. „Práve preto tomu nerozumiem. Tak či onak, raz sa to musí uskutočniť. Aký význam má to nestále odďaľovať?“ pýta sa. Bar podľa neho bez problémov funguje ďalej, len sa presťahoval do nových priestorov.

„Ak by vysvitlo, že sa obžalovaný vyhýba trestnému konaniu, trestný poriadok pozná nejaké opatrenia,“ podotkol advokát Róbert Bardač, ktorý zastupuje Richtárika. Poznamenal tiež, že sú známe prípady, keď sa desiatky pojednávaní odložili len pre práceneschopnosť. „Nie je to nič neobvyklé, najmä ak niekomu hrozia vysoké tresty,“ uzavrel Bardač.

Pätica útočníkov je obžalovaná z prečinu výtržníctva formou spolupáchateľstva, z toho štyria v súbehu so zločinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Za mrežami môžu skončiť na päť až dvanásť rokov.

Súdny proces sa začal v septembri 2015, no skomplikovali ho problémy s jediným znalcom z odboru oftalmológie. Očný lekár bol medzičasom vyškrtnutý zo zoznamu expertov. Posudok tohto typu je v prípade pritom kľúčový. Jednému z poškodených po útoku totiž hrozilo, že príde o oko. Z bitky napokon vyviazol bez vážnejších následkov.

Čakalo sa preto na nový odborný posudok, ktorý vypracoval Inštitút forenzných medicínskych expertíz forensic.sk. Dodaný bol v marci a má približne sto strán. Obhajca obžalovaných ho však v júni spochybnil – s námietkou, že nebol vypracovaný kvalifikovanou osobou. Opakované problémy nitrianskeho klubu s neonacistami, ktorí sa stretávali v náprotivnom súkromnom bare, prerástli do brutálnych útokov v roku 2013. Prvý sa odohral 5. októbra krátko pred polnocou. Skupina výtržníkov napadla zákazníkov a personál Mariatchi. Surovú bitku, ktorú sprevádzkali aj kopance do hláv obetí, zachytila kamera mestskej polície. Jeden z účastníkov konfliktu, Tomáš S., sa ešte ako obvinený priznal a uzavrel s prokuratúrou dohodu o vine a treste. Vyviazol so 400-eurovou pokutou a prepustili ho z armády.

Bar sa stal terčom zlosti aj 1. januára 2014, keď partia ďalších útočníkov kopala do dverí klubu. Majiteľ Richtárik sa ich snažil vyfotografovať, no skončil s komplikovanou zlomeninou nohy. Zo zranenia sa liečil niekoľko mesiacov. V tomto prípade už boli obaja vandali odsúdení. František B., ktorý počas silvestrovskej noci napadol Richtárika päsťami, dostal vlani na jar polročnú podmienku s ročným odkladom. Jeho komplic Ján Ď. si za ublíženie na zdraví a výtržníctvo odpykáva svoj trest za mrežami. Krajský súd v Nitre v auguste potvrdil verdikt toho prvostupňového a poslal ho do väzenia na šesť rokov a šesť mesiacov.