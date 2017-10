Lekári pritlačili na Pentu

Po dvoch mesiacoch vyjednávaní odmietli s poisťovňou podpísať nové zmluvy. Tie staré sa končia posledný septembrový deň. Zväz ambulantných poskytovateľov, ktorý zdravotníkov zastupuje, dáva Dôvere čas do budúceho utorka. Ak k dohode nepríde, plánuje sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože podľa neho poisťovňa svojou politikou ohrozuje pacientov.

Poistenci Dôvery by tak do utorka spor pocítiť nemali. Lekári ich budú ošetrovať ako doteraz. Ak nakoniec zmluvy nepodpíšu, klienti poisťovne by mali v ambulancii platiť za prácu doktora ako samoplatcovia. Dôvera totiž sľubuje iba to, že v prípade neúspešných rokovaní im uhradí lieky, zobrazovaciu diagnostiku (sono, CT, MR) a laboratórne vyšetrenia.

Ťažko odhadnúť

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) zastupuje približne jednu tretinu zo šesťtisíc ambulancií. Jeho členmi sú všeobecní a detskí lekári a tiež špecialisti. Zástupcovia zväzu v piatok potvrdili, že sa s Dôverou nedohodli. „Pre našich členov to znamená, že sú od októbra v nezmluvnom vzťahu,“ uviedol predseda správnej rady zväzu Marian Kollár, ktorý zároveň vyzval poistencov Dôvery, aby do konca septembra zmenili zdravotnú poisťovňu.

Na otázku, ako sa v prípade neúspešných rokovaní členovia zväzu po utorku postavia k pacientom poisteným v Dôvere, Kollár odpovedal, že to teraz nevie odhadnúť. Ak poisťovňa nemá zmluvu s lekárom, jej poistenec podľa zákona financuje všetko, ošetrenie v ambulancii, diagnostiku aj lieky.

Kameňom stroskotaných vyjednávaní o zmluvách sú platby. Kým zväz žiadal plošné navýšenie o 10 percent, poisťovňa núkala 3 percentá. Kollár tvrdí, že sú pripravení stále diskutovať o kompromise, ktorým môže byť 5 percent. „Na ilustráciu, plošné navýšenie o 3,28 % v kapitácii u gynekológov je reálne plošné navýšenie o 1,46 %,“ poukázal Kollár s tým, že z peňazí poisťovní platia nájom, energie, platy sestričkám a tiež vlastné vzdelávanie.

Ohrozenie pacienta

Dôvere zväz vyčíta, že núti lekárov v zmluvách, aby pracovali podľa koeficientov kvality. Tie sú však podľa Kollára nastavené tak, že poisťovňa platí doktorom viac vtedy, ak pracujú menej, čiže predpisujú menej liekov, menší počet vyšetrení. Predseda správnej rady to vidí ako ohrozenie pacienta, pretože finančná politika poisťovne ich núti poslať chorého čím skôr do práce. „Súčasné odmeňovanie na základe koeficientov zvýhodňuje tých, ktorí poskytujú starostlivosť menej kvalitne, predpisujú menej liekov a sú pre zdravotnú poisťovňu z tohto pohľadu lacnejší,“ podčiarkol Kollár.

Zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá má viac ako 1,4 milióna poistencov uvádza, že jej klienti sa nemusia obávať. „Našim poistencom bude poskytovaná zdravotná starostlivosť u lekárov ZAP-u bez akýchkoľvek zmien, teda v plnom rozsahu,“ povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Spresnil, že poisťovňa bude uhrádzať lieky, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia aj u lekára, s ktorým nebude mať zmluvu. Nešpecifikoval však, či poisťovňa ráta aj s úhradou výkonov pre nezmluvného lekára. Rovnako neodpovedal na otázku, koľkých poistencov sa tento spor dotkne a ani to, či Dôvera pristúpi na podmienky zväzu. „Veríme, že sa situácia čoskoro vyrieši a pacienti to pocítia na kvalitnejšej liečbe,“ dodal PR manažér Dôvery.

Rezort zdravotníctva sleduje vývoj

Praktický lekár pre dospelých zo Sniny Peter Makara potvrdil, že Dôvera podmieňuje zvýšenie úhrad v zmluvách len v takom prípade, ak lekár dosiahne zníženie nákladov. „Inými slovami, núti nás nerobiť, lekár vtedy zarobí, keď nič nerobí,“ konštatoval. Vysvetlil, že ak chce pacientovi urobiť všetko na jednom mieste, napríklad RTG aj sono naraz, tak je potrestaný nižšou platbou. „Keď ho pošlem, aby mu röntgen napísal pľúciar, sono cievar, pošlem ho na desať vyšetrení, tak mám dostať viac peňazí. My chceme pacientov liečiť a presne tieto veci chceme zo zmlúv odstrániť,“ podčiarkol.

Rezort zdravotníctva situáciu medzi ZAP a Dôverou sleduje. Podľa jeho hovorkyne Zuzany Eliášovej zasiahnuť nemôže. „Ministerstvo do vyjednávania zmluvných vzťahov medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nevstupuje,“ poznamenala.

„Ak sa nedohodneme s Dôverou, dáme podnet na Úrad pre zdravotnú starostlivosť, či má poisťovňa zabezpečenú minimálnu sieť,“ zdôraznil Kollár. Úrad bude potom zisťovať, či poisťovňa má v regióne zazmluvnených taký počet lekárov, aký určuje zákon. Kollár si myslí, že minimálnu sieť v niektorých krajoch poisťovňa nenaplní. Ak bude takýto stav trvať dlhšie, štát bude musieť podľa Kollára zabezpečiť zdravotnú starostlivosť občanom iným spôsobom, vrátane ukončenia licencie poisťovni Dôvera. „Sme pripravení úplne na všetko,“ uzavrel predseda správnej rady.

Ohľadom dostupnosti všeobecných lekárov je zákon dosť tvrdý. Zdravotná poisťovňa musí mať zmluvu s každým takýmto doktorom, ak má najmenej jedného jej poistenca. „V prípade, ak zdravotná poisťovňa túto zmluvu neuzavrie, poruší tým zákon a poistenec v takom prípade môže podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ reagovala Eliášová.