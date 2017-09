Najbližšie dve noci hrozí prízemný mráz

Najbližšie dve noci hrozia na celom Slovensku prízemné mrazy. Vyplýva to z výstrahy prvého, najnižšieho stupňa, ktorú dnes vydal Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ) pre noc zo soboty na nedeľu a tiež pre nasledujúcu noc z nedele na pondelok. Výstrahy platia vždy od polnoci do siedmej hodiny ráno. Na nulu a miestami do –3 stupňov Celzia môže teplota klesnúť na juhozápade a západe Slovenska. V ďalších lokalitách by ortuť teplomera od polnoci až do rána väčšinou mohla klesnúť až na –5 °C a v horských oblastiach až na –7 °C. Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny.

Horská záchranná služba upozorňuje na po zrážkach šmykľavé chodníky, ale aj na sneh a poľadovicu vo vysokých polohách Vysokých, Nízkych a Západných Tatier. Vo Vysokých Tatrách je nad 1 800 m n. m. sneh a poľadovica a v najvyšších polohách 10 až 40 centimetrov snehu a miestami aj záveje. Sneh a poľadovica je aj v Nízkych Tatrách v polohách nad 1 900 m n. m. a v Západných Tatrách vo výške nad 1 800 m n. m. V Západných Tatrách je zároveň v najvyšších polohách už 5 až 20 centimetrov snehu. Aktuálne informácie o počasí na Slovensku a v horách možno nájsť na www.shmu.sk a https://www.hzs.sk/.