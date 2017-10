Kiska: Premiér klame, pre svoju firmu som nič nevybavoval

„Som človek, ktorý rád veci vybavuje priamo, z očí do očí. Ale vždy som rešpektoval, že obsah neverejných rozhovorov sa nepatrí zverejňovať. Žiaľ, s pánom premiérom sa mi opakovane stáva, že sa z médií dozviem veci, ktoré medzi nami údajne odzneli a ktoré som údajne povedal. Včera (v nedeľu 1.10.2017, pozn. red.) opäť raz zverejnil veľmi čudnú verziu jedného nášho stretnutia v hoteli Bôrik,“ hovorí prezident na videu, ktoré zverejnil na svojom facebookovom profile.

Prezident opisuje situáciu, keď sa približne pred dva rokmi zúčastnil na stretnutí v hoteli Bôrik, na ktorom bol premiér, generálny prokurátor a vtedajší riaditeľ SIS. Pri rozhovore sa zmienil, že sa vedie vyšetrovanie voči rešpektovanej firme, v ktorej je spolumajiteľom, a že má obavu, že môže byť zneužité na diskreditačnú kampaň proti nemu. „Nič viac,“ zdôrazňuje Kiska a pokračuje: „Takže, aby bolo jasné: To, čo premiér hovoril včera verejne a v auguste pred zástupcami mimovládnych organizácií neverejne, je lož. Premiér klame. Je to absolútna lož. Môžem len potvrdiť dnešné slová generálneho prokurátora, že nikdy som nič pre žiadnu moju spoločnosť u orgánov činných v trestnom konaní nevybavoval.“

Kiska hovorí, že premiér vynechal „zaujímavú časť“. „S premiérom som sa o danej veci rozprával ešte raz, a to, keď sa diskreditačná kampaň už rozbehla. Presne 15. septembra tohto roka, keď som mu bol zablahoželať k narodeninám – som predsedovi vlády osobne povedal, že mám informácie, podľa ktorých už začiatkom auguste o mne rozprával na úrade vlády ako o daňovom podvodníkovi. A že to všetci ešte len uvidia. Vtedy to poprel. S tým, že sú to výmysly. Že nič také nikdy nepovedal,“

Kiska zopakoval, že ak mal doteraz podozrenie, že v prípade úniku informácií ide o zneužitie štátnej moci, po včerajšku o tom vôbec nepochybuje.

Robert Fico v nedeľu reagoval na tvrdenia Zuzany Wienk z Aliancie Fair Play. Vyhlásil, že ho obvinili, že stojí za zverejnením informácií o podvodoch Andreja Kisku, čo vo svojom vyhlásení rázne poprel. „Doteraz som sa ku kauze nevyjadril. Ak je však pani Wienk prezidentova známa a tyká si s ním, domnievam sa, že šlo o dohodu, ako to hodiť na mňa,“ mieni Fico.

Očakávame stanovisko premiéra k najnovšiemu vyhláseniu prezidenta Andreja Kisku.