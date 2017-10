Hlasovanie o Jankovskej je stále otvorené

Vládne strany sa stále nedohodli, čo s nomináciou štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer) do Súdnej rady.

Odobriť ju má parlament. Ak dôjde k hlasovaniu na schôdzi, poslanci Smeru sú pripravení Jankovskú podporiť, poslanecký klub Mostu – Híd však nebude za. Doplniť nominanta do Súdnej rady sa parlamentu nedarí viac ako tri mesiace.

Predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer), ktorý štátnu tajomníčku do funkcie navrhol, na svojej nominácii aj naďalej trvá. Rokovať o jeho návrhu by sa malo v utorok. Predseda poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč povedal, že ešte predtým sa dohodnú, ako budú postupovať. „Je niekoľko možností. Môžeme to odložiť, alebo ísť hlasovať. Všetko je možné,“ podčiarkol Glváč. V prípade, že dôjde k hlasovaniu, sú podľa neho poslanci Smeru pripravení za Jankovskú hlasovať. Na jej zvolenie stačí nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov.

Podľa šéfa poslaneckého klubu Mostu – Híd Gábora Gála tento bod ešte nie je uzavretý a ak sa nič nezmení, hlasovanie zrejme opäť odložia. Pripustil aj možnosť, že k dohode nepríde a hlasovanie prebehne aj bez nej. „Alebo sa dohodneme, že sa nedohodneme a potom to pôjde,“ reagoval s tým, že v tejto otázke stoja za ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou (Most – Híd), ktorá s touto nomináciu nesúhlasí.

Národniari zatiaľ nevedia, ako sa k veci postavia. „Zajtra prípadne ešte pred voľbou budeme mať poslanecký klub a dohodneme sa,“ uviedol Tibor Bernaťák, predseda poslaneckého klubu SNS. Člena Súdnej rady môže parlament zvoliť aj vo verejnom hlasovaní, vo februári tohto roku pri Romanovi Huszárovi si poslanci odhlasovali tajnú voľbu, ktorá sa preferuje pri personálnych otázkach.

Žitňanská svoj problém s nomináciou Jankovskej vysvetľuje odkazom na koaličnú zmluvu, ktorá hovorí o posilnení občianskeho prvku v Súdnej rade. Prekáža jej, že štátna tajomníčka je aj politička.

Jankovská pôvodne zastávala sudcovskú funkciu. Po tom, čo sa pred piatimi rokmi stala štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti, jej bol výkon funkcie pozastavený.

O členstvo v Súdnej rade sa okrem nej uchádza advokát Allan Böhm, ktorého navrhol opozičný poslanec Ondrej Dostál z SaS. Kandidatúru oboch odobril ústavnoprávny výbor parlamentu.