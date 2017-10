Podvodníci zarábajú na podozrivých číslach

V prípade, že človek zavolá naspäť, môže očakávať aj o pár stoviek vyššiu faktúru za telefón. Mobilní operátori sa čísla snažia blokovať. Kto stojí za telefonátmi, nevedno. Regulačný úrad vyzýva na opatrnosť, pretože odhaliť takýchto špekulantov je takmer nemožné.

Vlna telefonátov z čísel z Afriky zasiahla našu krajinu na konci minulého týždňa. „Potvrdzujeme, že sme v týchto dňoch opäť zaznamenali podozrivé telefonáty, ktoré iba prezváňajú náhodne vygenerované čísla,“ povedala hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová. Operátor začal tieto čísla, mnohé aj na podnet zákazníkov, blokovať „Zmeškané hovory z pochybného alebo neznámeho čísla zo zahraničia odporúčame ignorovať a v žiadnom prípade nevolať naspäť,“ zdôraznila Piskunová.

Pripomenula, že za prijatie telefonátu zákazník neplatí. Pokiaľ zavolá na číslo naspäť, hovor je spoplatnený ako medzinárodný podľa aktuálneho cenníka. V ňom ceny za minútu hovoru dosahujú takmer euro.

„Problém môže nastať, ak číslo, kam zavoláte, je audiotextové. Tam nevieme predikovať ceny ani škody, ktoré vzniknú zákazníkom,“ dodal hovorca Slovak Telekomu Peter Kimijan. Cieľom telefonátov je podľa neho jednoznačne nabádať na spätné volanie. „Aj preto sa niektoré hovory skončia už po dvoch zvoneniach, iné zase ak človek zodvihne, sú len s neidentifiko­vateľným šumom, prípadne nezrozumiteľným cudzím jazykom,“ upozornil Kimijan.

Telefonické ataky sa objavujú cyklicky, každé dva až tri mesiace. Najčastejšie ide o krajiny z tzv. tretieho sveta ako Somálsko, Nigéria, Etiópia, výnimkou však nie je ani Taliansko či Veľká Británia. „Raz mi volalo číslo z Británie, prvýkrát som to nezdvihol, na druhýkrát mi to nedalo, tak som to zdvihol, ale bolo ticho,“ priblížil skúsenosť Martin z Prešova.

Kto za telefonátmi stojí, operátori nevedia. „Volania zrejme realizujú volacie automaty, pričom buď postupne v rade, alebo náhodne vytáčajú všetky možné kombinácie čísiel s predvoľbami postihnutej krajiny. Problémom blokácií je to, že neustále vznikajú nové čísla,“ uviedla Tereza Molnár, hovorkyňa O2.

Jedinou obrannou stratégiou je blokovanie nahlásených čísiel. Operátori nemôžu blokovať predvoľbu krajiny, preto im pomáhajú informácie od zákazníkov. Čím viac čísiel od nich zaznamenajú, tým skôr vlna utíchne. „Napríklad pri tej poslednej, v auguste, sme blokovali desiatky čísiel z rôznych krajín,“ doplnil hovorca Slovak Telekomu.

Kritické obdobie je pred vianočnými sviatkami a pred letom či počas neho. Pred Vianocami totiž ľudia nakupujú darčeky cez internet, leto je zas obdobím dovoleniek či brigád v zahraničí. „Zmeškaný hovor zo zahraničia roztočí motor myšlienok a obeť si začne klásť otázky: Kto mi to volal? Nevyskytol sa problém s mojou objednávkou darčekov? Nestalo sa niečo môjmu príbuznému na brigáde?“ vysvetlil hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro.

Spresnil, že keď sa v minulosti objavil podozrivý hovor zo zahraničia, úrad oslovil regulátora v danej krajine, ten to preveril, ale našiel iba prázdne kancelárie. „Vinníci sa veľmi rýchlo presúvajú, rušia a zakladajú na krátku dobu firmy na takéto účely či menia telefónne čísla,“ objasnil Vavro.

Aby sa takému konaniu predchádzalo, majú podľa Vavra súdy či polícia možnosť nariadiť operátorom, aby podozrivé čísla zablokovali a zadržali platby za tieto služby. Následkom spätného volania na podozrivé číslo je vysoká faktúra, zákazník je nepríjemne prekvapený, a operátor mu pri sťažnosti nemusí vyjsť v ústrety. „Ak sa zákazníci na nás obrátia, že volali na takéto číslo naspäť, všetky prípady riešime individuálne,“ dodala hovorkyňa Orangeu Piskunová.

Podľa Miroslava Tuláka zo Združenia slovenských spotrebiteľov musí byť zákazník vždy opatrný a nesprávať sa naivne. „Keď pretelefonuje veľa peňazí, to mu už nikto nevráti. Peniaze sa v tejto záležitosti efektívne nedajú vymôcť naspäť,“ pripomenul Tulák.

Aby sa podobným situáciám predchádzalo pri telefonátoch na audiotextové čísla v rámci Slovenska, regulačný úrad pred viac ako dvoma rokmi nariadil operátorom, aby na podobné praktiky zákazníkov upozornili. Pri navolení takéhoto čísla sa teda ozve hlasové upozornenie, že ide o číslo so zvýšenou cenovou tarifou.