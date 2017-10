Polícia obvinila dvoch bratov z úkladnej vraždy

Bratov Dávida a Dominika K., ktorí od jari tohto roku čelia obvineniam z členstva v zločineckej skupine, ktorá sa zameriavala na drogovú trestnú činnosť, obvinili policajti aj z úkladnej vraždy. Ako novinárom povedal riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, v novembri 2016 zastrelili bývalého člena skupiny.

„Vylákali poškodeného na parkovisko za účelom aplikácie omamnej látky. Po nasadnutí do vozidla ho odviezli do odľahlejšej časti Ilavy a viacerými ranami do oblasti hlavy a trupu ho jeden z bratov usmrtil,“ uviedol Hraško s tým, že telo následne zakopali na území Zlínskeho kraja v Česku.

Motívom podľa polície bolo, že poškodený muž sa viackrát vyjadril, že zabezpečí, aby obvinení „skončili“ a on ich potom nahradí v páchaní trestnej činnosti. Okrem obvinenia z vraždy čelia súrodenci aj obvineniu z nedovoleného ozbrojovania. Obaja sa už od jari tohto roku nachádzajú vo väzbe. V prípade dokázania viny im hrozí až doživotný trest.

Mladí a drogy

Je dôležité nekriminalizovať mladých ľudí, ktorí prišli do styku s drogami náhodne alebo s úmyslom niečo len odskúšať. Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar tak reagoval na návrh z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý má zmeniť postihy za držanie určitého množstva drog.

„Na to tie navrhované riešenia asi budú, ak sa bude dať presne vymedziť objem látky ako aj účinnej látky. Stretol som sa vo svojej praxi aj s tým, keď sa hovorilo o jednorazovej dávke, aj keď mal pri sebe 12 skladačiek, ale povedal, že všetko má pre svoju potrebu, lebo to vtedy nebolo trestné,“ uviedol. Podľa policajného prezidenta si treba počkať na konečnú podobu návrhu.

„Ja som to tak pochopil, že sa bude veľmi presne špecifikovať váha danej látky a účinná látka v nej. Podľa toho uvidíme, aké prípady prinesie aplikačná prax,“ zdôraznil Gašpar s tým, že toto môže zjemniť postih mladých a neskúsených, ktorí sa dostanú do kontaktu s drogou.

Zákonom presne stanovené množstvo drogy určené na vlastnú spotrebu by mohlo byť na Slovensku postihované v budúcnosti ako priestupok. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti v návrhu zákona, ktorým sa ustanovia definície a množstvá omamných látok, psychotropných látok, rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, ktorý predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako priestupok by mohol byť skutok posudzovaný iba v prípade, že u danej osoby zaistili drogu na vlastnú spotrebu raz za 12 mesiacov. Maximálna pokuta v priestupkovom konaní by mala byť 165 eur. V prípade marihuany by malo ísť napríklad o jeden gram, pri pervitíne a amfetamíne o 0,2 gramu a pri heroíne o 0,5 gramu.

Zároveň sa ale bude posudzovať aj množstvo účinnej látky v gramáži. Takéto množstvá boli stanovené na základe odporúčania Kriminalisticko-expertízneho ústavu podľa poznatkov z praxe. V prípade mladistvých do 18 rokov navrhujú aj lekársku diagnostiku a prípadne podľa potreby aj liečbu drogovej závislosti.

Zmiznutá munícia

Príslušníci NAKA takisto vzniesli obvinenie voči profesionálnemu vojakovi Gabrielovi Sz. Ten podľa výsledkov vyšetrovania na viacerých stretnutiach v Galante v lete tohto roku odovzdal s komplicom Dávidom Ch. Adamovi B. za finančnú protihodnotu niekoľko tisícov kusov nábojov, prášok na báze trinitrotoluénu a zápalnú šnúru. Pri domových prehliadkach následne odovzdal Gabriel policajtom jednorazovú signálnu pištoľ a Dávid komponenty k dlhej guľovej zbrani Mauser. Celková cena predaného vojenského materiálu bola podľa polície 6 600 eur. Vojak z posádky v Seredi aj s komplicom preto čelia obvineniu z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V prípade dokázania viny im hrozí trest od troch do ôsmich rokov väzenia.