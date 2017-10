Duálne vzdelávanie neoslovilo žiakov ani v treťom roku

Systém duálneho vzdelávania žiakov je nepružný, neoslovil dostatočný počet žiakov stredných odborných škôl ani v treťom roku. Vyhlásil to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Jeho stanovisko sprostredkovala agentúre SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1 370 prvákov. Vlani to bolo 1 122, pričom pripravených miest bolo až pre 2 700 žiakov. V prvom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo z plánovaných 1 488 len 450 žiakov. „Hoci 1 370 nových prvákov v duálnom vzdelávaní je istý nárast, stále je to veľmi malý počet, konkrétne necelé štyri percentá z celkového počtu prvákov stredných odborných škôl. Tých je aktuálne 36 873,“ uviedol B. Gröhling.

Z duálneho vzdelávania potrebujeme podľa tímlídra SaS pre školstvo odstrániť nadbytočnú byrokraciu, umožniť vstup do duálneho vzdelávania aj v druhom či treťom ročníku, podporiť zapojenie malých a stredných podnikov a zrušiť systém znižovania normatívov na žiaka v duálnom vzdelávaní. „Ak by sa zaviedli tieto zmeny, je šanca, že duálne vzdelávanie sa ešte rozbehne. Zároveň platí, že zavedenie duálneho vzdelávania prinieslo len nepatrné výsledky v porovnaní s množstvom peňazí a energie, ktoré sa do tohto projektu investovali. Je to vizitka toho, akým spôsobom náš štát pristupuje k odbornému školstvu a ku školstvu všeobecne,“ uzavrel Branislav Gröhling.