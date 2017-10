Vojenským drilom dobrovoľne prešla aj dvadsiatka žien

Aj to motivovalo študentku, kuchára či učiteľku prihlásiť sa na dobrovoľný vojenský výcvik. Začínali v auguste, keď ich bolo 95. Výcvik v Martine zvládlo 82 vojakov, z toho dve desiatky žien.

Sandra Slováková je z Lučenca a má 22 rokov. O tom, že sa dá prihlásiť na dobrovoľný vojenský výcvik, sa dopočula z médií. „Spočiatku som aj pochybovala, či to zvládnem alebo či je to pre mňa,“ hovorí. Dnes už má za sebou vojenskú prísahu a ako vojačka vraví, že výcvik jej dal veľa. Zlepšila si disciplínu, vytrvalosť či schopnosť spolupráce v kolektíve. Neoľutovala, že sa rozhodla vyskúšať si život v armáde. „Bolo to určite obohacujúce, nikde inde by som niečo také asi nezažila. Napríklad aj streľby z guľometu, zo samopalu, hody ručným granátom, taktiku,“ vymenuje.

Uniformu teraz vymení zase za učebnice, pretože zatiaľ študuje na univerzite tretí rok odbor telekomunikácie. „Potom sa ešte rozhodnem, čo ďalej,“ dodá. Je jednou z dvadsiatich žien, ktoré náročný vojenský dril zvládli. Len jedna musela skončiť pre zlomenú ruku. Výcvik nebol len o ovládaní zbrane, ale aj o plazení sa v blate či kopaní zákopov. A prečo sa naň vlastne dali?. „Všetky sme mali podobný zámer, sme hrdé na svoj národ a chceli sme si to vyskúšať. Páči sa nám povolanie vojak,“ hovorí Sandra.

Tomáš Bley z Bratislavy má 38 rokov. Vraví, že keby bol mladší, určite by sa chcel stať profesionálnym vojakom. Teraz si dáva prihlášku aspoň do aktívnych záloh. „Toto bola pre mňa príležitosť naučiť sa vojenské zručnosti. Budúci rok by sme mali absolvovať dvoj- až trojtýždňový kurz, kde sa budeme učiť, na čo sa aktívne zálohy využívajú,“ povedal Bratislavčan.

Na dobrovoľný vojenský kurz sa tento rok prihlásilo 246 záujemcov. Cez prijímacie sito ich prešlo 108 a 95 napokon na výcvik 4. augusta nastúpilo. Trinásti nevydržali do konca. „Náročnosť výcviku si vyžiadala aj daň v podobe zdravotných problémov. Konkrétne zo zdravotných dôvodov odstúpili traja vojaci prvého stupňa a ďalšia časť odstúpila od dohody, ktorú podpísali pri vstupe. Išlo o osobné dôvody, ktoré konkretizovali pri opustení jednotky,“ uviedol Róbert Parišek, zástupca veliteľa Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.

Účelom dobrovoľnej vojenskej prípravy je vytváranie a dopĺňanie záloh ozbrojených síl. Absolventi však stále majú možnosť vrátiť sa k predchádzajúcemu civilnému povolaniu. Niektorí – napríklad ako teraz tridsiatka absolventov výcviku – chcú pokračovať v profesionálnej vojenskej kariére.

Pilotný projekt sa spustil už vlani, vtedy ho absolvovalo len 31 zo 129 prihlásených. „Ak sa vrátime dva roky dozadu, nemali sme ani jedného vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy. A preto veľmi kvitujem, že po dvoch rokoch, po relatívne krátkej dobe ich máme okolo 130. Je to asi na 50 percent toho, čo sme očakávali. Ale s výkonom a s odhodlaním týchto ľudí som veľmi spokojný,“ povedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim.

Hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková pripomenula, že novinkou tohtoročnej dobrovoľnej prípravy vojakov bolo skrátenie výcviku z 12 na 11 týždňov a motivačný príspevok vo výške viac ako 1 100 eur. ,,Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je v súčasnosti jedinou legálnou možnosťou, ako získať základný vojenský výcvik mimo vstupu do ozbrojených síl," dodala hovorkyňa.

Ministerstvo chce v projekte pokračovať. Budúci rok sa má uskutočniť už tretí takýto kurz, ktorý sa však nebude začínať v auguste, ale o mesiac skôr. O dobrovoľnú vojenskú prípravu môžu požiadať bezúhonní občania starší ako 19 rokov s trvalým pobytom na Slovensku.