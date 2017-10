Uvoľnenie trestov za drogy nemá v koalícii podporu

Dnes platí nulová tolerancia, držanie akéhokoľvek množstva drogy je považované za trestný čin. Slovenská národná strana mieni tento stav zachovať, podobný názor má aj väčšina poslancov v Smere.

Podľa ministerky spravodlivosti treba zjednotiť, ale čiastočne aj zmierniť postihy pre tých, ktorí po malom množstve drogy siahnu len výnimočne. Jej rezort odôvodňuje, že súčasné vysoké tresty nemajú ani preventívny, ani odstrašujúci účinok. Na pripomienkovanie preto predložil novelu Trestného zákona a nový zákon o množstvách omamných látok. Platiť by mali od marca budúceho roku.

Lucia Žitňanská. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Cieľom je, aby za držbu rovnakého množstva drogy boli udeľované rovnaké tresty, aby boli odhaľovaní a prísne postihovaní hlavne tí, ktorí drogy „riešia“ vo veľkom. V návrhu rovnako riešime aj poskytovanie pomoci a prevenciu,“ uviedol hovorca ministerstva Peter Bubla.

„Slovenská národná strana je absolútne proti akejkoľvek dekriminalizácii drog,“ reagovala na aktivitu Žitňanskej riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Kým nad marihuanou by poslanci možno ešte vedeli kývnuť hlavou, s uvoľnením trestov pri tvrdých drogách majú mnohí problém. „Neviem si predstaviť, že by som za takýto návrh zákona zahlasoval,“ povedal predseda poslaneckého klubu Smeru a podpredseda parlamentu Martin Glváč. Pripustil, že po istých zmenách by tieto novely mohli parlamentom prejsť. Tvrdí, že o nich budú ešte diskutovať. „Aj naši poslanci prichádzajú s rôznymi návrhmi, ktoré sú pre väčšinu klubu prijateľnejšie,“ dodal. V podobnom duchu sa už predtým vyjadrili aj minister hospodárstva Peter Žiga zo Smeru a minister životného prostredia za Most-Híd László Sólymos.

Riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica si myslí, že veci sa pohnú dobrým smerom, pokiaľ sa štátu podarí minimalizovať spôsob, akým sú dnes poznačení hlavne jednorazoví či náhodní užívatelia, ktorí v rámci experimentovania užili drogu. „Negatívne následky stigmatizácie mladých pri súčasnom legislatívnom stave dokonca môžu prevažovať nad možnými zdravotnými komplikáciami pravidelných užívateľov v budúcnosti,“ povedal ešte v septembri pre Pravdu Okruhlica.

Navrhované zmeny drogovej politiky miernejšie postihy pre užívateľov, nie však predajcov

maximálne povolené množstvo pre osobnú spotrebu

držanie množstva pre osobnú spotrebu bude posudzované ako priestupok s pokutou do 165 eur

opakovanie priestupku je hodnotené ako trestný čin

povinné psychiatrické vyšetrenie a preventívny program pre deti a mladistvých, ak ich prichytia s drogami

financovanie preventívnych aktivít pre deti a mládež z pokút za priestupky

Zmiernenie trestov však prinesie aj neželateľný efekt. „Podľa skúseností zo zahraničia sa dá očakávať, že sa zvýši počet tých, ktorí budú užívanie skúšať, a do istej miery tiež počet ľudí so zdravotnými dôsledkami ako intoxikácia, vznik závislosti alebo spustenie duševnej poruchy,“ pripomenul Okruhlica.

Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar nemá vyhranený názor v tejto téme, podľa neho je však dôležité, aby sme zbytočne nekriminalizovali mladých ľudí. „Uvidíme, aké prípady prinesie aplikačná prax. Nevnímam to ako ,absolútnu dekriminalizáciu' a vôbec by som to nechápal tak, že tu budeme voľne užívať drogy. Myslím si, že to môže zjemniť postih najmä tých mladých neskúsených, ktorí sa s tým dostanú náhodou do kontaktu a sú vystavení trestnému stíhaniu,“ dodal Gašpar s tým, že navrhované zmeny zatiaľ víta.

Nový zákon o množstvách omamných látok určuje maximálnu hmotnosť drogy, ktorú človek môže pri sebe mať na osobnú spotrebu. Je to napríklad jeden gram marihuany, podobne povoľuje určité množstvá pri tvrdých drogách ako heroín či pervitín. Hodnoty pre jednotlivé drogy boli stanovené podľa ich účinku na organizmus a tiež na základe štatistík zadržaných užívateľov.

Návrh maximálne povoleného množstva pre osobnú spotrebu marihuana – 1,0 gramu metamfetamín a pervitín – 0,2 gramu heroín – 0,5 gramu kokaín – 0,3 gramu LSD – 3 papieriky/tabuľky MDMA (extáza) – 3 tabletky/ 0,8 gramu

Pokiaľ polícia prichytí človeka s množstvom, ktoré sa zmestí do hraníc osobnej spotreby, bude to považovať za priestupok a vyrubí sankciu 165 eur. Ak však ho však zaistí s týmito malými dávkami znova do jedného roka, trestnému stíhaniu sa užívateľ nevyhne. Za držanie väčších dávok bude hroziť väzenie podľa množstva drogy od jedného do 20 rokov.

Za Generálnu prokuratúru sa na príprave návrhu zákona zúčastnil Jozef Čentéš. „Zhodli sme sa nielen na liberalizácii a stanovení miernejších podmienok pre užívateľov drog, ale aj na trestnom postihu, ktorý by mal byť prísny najmä na dílerov. Tých treba naďalej posudzovať prísne,“ vysvetlil prokurátor.

Zmeny v drogovej politike pripravil rezort spravodlivosti na základe programového vyhlásenia vlády.