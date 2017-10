Sokol Lucky sa stal celebritou

Jeden zo slovenských sokolov červenonohých prekvapil ornitológov trasou, akú si vybral na cestu do Afriky, pretože letel cez Francúzsko, a nie cez Balkán či Blízky východ.

Dostal meno Lucky. Lucky je jedným zo 41 mláďat, ktoré boli na západnom Slovensku ešte v júli označené špeciálnym farebným krúžkom. V polovici septembra mladého sokola spozorovali a odfotili francúzski ornitológovia neďaleko Marseille, kam sa zo Slovenska dostal asi za 20 dní.

„Je to dôkaz, že hoci drvivá väčšina vtákov migruje do Afriky juhovýchodným smerom, časť jedincov zo stredoeurópskej populácie si predsa len vyberá juhozápadný smer, cez francúzsku Riviéru a Pyrenejský polostrov. Pre tunajšiu populáciu je to úplne nový a nesmierne dôležitý poznatok, Lucky sa stal celebritou,“ uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Tento rok sa Ochrana dravcov na Slovensku už štvrtýkrát zapojila do medzinárodného sčítania sokolov červenonohých na miestach, kadiaľ migrujú, alebo kde na svojej ceste do Afriky odpočívajú. Do sčítania sú zapojené aj Maďarsko, Srbsko a Rumunsko. „Vo všetkých krajinách bolo tento rok výrazne menej pozorovaní ako po minulé roky, na Slovensku dokonca o viac než polovicu menej oproti predošlým dvom rokom. Bez sokolov ostali známe trasy na Považí, oveľa nižší bol tiež ich výskyt v Turci,“ konštatoval Slobodník.

Ochranári sa tešili z mimoriadne úspešnej hniezdnej tohtoročnej sezóny – 15 párov vyviedlo 41 mláďat. Za príčinu považuje Slobodník daždivé počasie v septembri, čo urýchlilo migráciu v Karpatskej kotline, odkiaľ letia sokoly červenonohé väčšinou cez Balkán a Blízky východ do Afriky.

Na konci 90. rokov na Slovensku hniezdilo 60 až 70 párov sokola červenonohého. Z nášho územia vymizli pre chemizáciu a výrazné zmeny poľnohospodárskej krajiny. V roku 2010 ornitológovia zaznamenali tri páry, v roku 2012 už ani jeden pár. Vtedy sa podľa vzoru maďarských kolegov začal u nás projekt zameraný na návrat sokola červenonohého do krajiny. Do ich hniezdnych lokalít známych z minulosti umiestnili stovky búdok a tento rok tu hniezdilo už 15 párov.