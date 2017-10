Gajdoš chcel 219 nových vojakov v aktívnych zálohách. Prihlásilo sa 55 záujemcov

Vedenie rezortu obrany pripravuje novelu zákona o brannej povinnosti, na jej základe by malo spĺňať podmienky vstupu do aktívnych záloh viac potenciálnych záujemcov.

Do aktívnych záloh sa tento rok prihlásilo 55 ľudí. Zámer vycvičiť v budúcom roku nových 219 vojakov v zálohe sa teda ozbrojeným silám nepodarí naplniť, konštatuje hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Vedenie rezortu obrany už dalo do pripomienkového konania novelu zákona o brannej povinnosti, na jej základe by malo spĺňať podmienky vstupu do aktívnych záloh viac potenciálnych záujemcov.

„Samozrejme, treba si priznať, že nemožno hovoriť o úspechu, keďže sa stanovené počty nepodarilo naplniť, avšak už keď sme výberové konanie spúšťali, avizovali sme potrebu novely zákona. Verím, že sa nám tie podmienky podarí nastaviť tak, aby kritériá spĺňalo viac záujemcov, pretože reálne sa o tento projekt na regrutačných skupinách zaujímalo oveľa viac ľudí, ako je počet reálne prihlásených,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.

Najväčší záujem o zaradenie do aktívnych záloh bol v Trnavskom kraji, kde sa prihlásilo 10 záujemcov. Najmenší záujem bol v Žilinskom kraji, kde sa prihlásili iba traja vojaci v zálohe.

Príspevok 600 eur za absolvovanie 75 percent cvičenia

Celkovo sa prihlásilo 49 mužov a šesť žien, z toho 17 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Záujemcov o zaradenie do aktívnych záloh čaká ešte posúdenie z hľadiska toho, či spĺňajú zákonné podmienky a či sú psychicky spôsobilí. Na základe výsledkov potom ozbrojené sily rozhodnú, či spustia výcvik vo všetkých plánovaných odbornostiach, čiže u chemikov, delostrelcov aj ženistov. Práve poslední zo spomínaných už majú v aktívnych zálohách zaradených 38 osôb, ktorí budú v budúcom roku opäť cvičiť.

Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží vojakom motivačný príspevok 600 eur, ktorý mu bude vyplatený spätne v prípade, že absolvoval aspoň 75 percent cvičenia, ďalej pomerná časť hodnostného platu ako aj náhrada cestovného z miesta trvalého bydliska do miesta určenia. Za techniku, ktorá mu bude zverená, bude niesť hmotnú zodpovednosť.