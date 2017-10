Fico: Je návrh, aby boli ústavným činiteľom pridelené rezidencie

Automaticky, akoby ústavný činiteľ nastúpil do funkcie, by mu to bolo pridelené, aby užíval takéto zariadenie. Nešlo by o prenajatie bytu, boli by to nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré by boli určené pre prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády,“ povedal v stredu premiér Robert Fico po zasadnutí GRECO (Skupina štátov proti korupcii). Odpovedal tak na otázku, či by sa nevyhol problémom so svojim bytom v komplexe Bonaparte, ktorý si prenajíma od Ladislava Bašternáka, ak by využíval štátne bývanie.

Premiér zopakoval, že v čase, keď odmietol štátne bývanie, bola kríza a reprezentačný byt si platí z vlastných peňazí. „Platím si to z vlastných peňazí, nikto nespochybnil toto platenie,“ povedal Fico.

Fico: Je rozdiel medzi vnímaním korupcie a realitou

Svoju účasť na GRECO považuje Fico za mimoriadne významnú počas dnešného pobytu v Štrasburgu. Ako ďalej informoval, na zasadnutí, na ktorom sa zúčastnilo 60 expertov zastupujúcich 49 štátov, hovorili napríklad o sprísnení majetkových priznaní, protischránkovom zákone či o zákone na ochranu oznamovateľov korupcie. „Zaujímalo ich napríklad ako funguje obmedzenie hotovosti. Myslím si, že je to jeden z najefektívnejších spôsobov, ako bojovať proti korupcii, pretože nie sú veľké možnosti používať špinavé peniaze,“ pokračoval premiér.

„GRECO je inštitúcia, ktorá pravidelne robí hodnotenie členských štátov. Nás hodnotili v roku 2000, 2003, 2008 a potom 2013. Teraz počkáme na ďalšie hodnotenie. GRECO ale poskytuje len odporúčania, nie technickú pomoc, tú nám poskytne OECD a Medzinárodná akadémia pre boj s korupciou,“ vysvetlil ďalej Fico s tým, že podľa neho by táto inštitúcia mala zohrávať dôležitejšiu úlohu a aktívnejšie vstupovať do krajín a poskytovať im svoj pohľad na stav korupcie. „My na Slovensku sme vždy rešpektovali, že podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku je korupcia. Ale je veľký rozdiel medzi vnímaním korupcie a realitou. My dnes bojujeme s vnímaním,“ dodal Fico. Práve objektívnejšie vysvedčenia medzinárodných inštitúcií môžu podľa slovenského premiéra toto zmeniť.