Bývalý siskár na čele kriminálneho úradu colníkov?

Odchádzajúceho viceprezidenta Prezídia Policajného zboru Jaroslava Málika by mal nahradiť súčasný šéf Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó. Miesto po ňom by mal podľa informácií Pravdy na finančnej správe prevziať bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš. Ten Pravde povedal, že o tom nepočul a je to totálny nezmysel.

Jeho manželka, agentka SIS, známa pod krycím menom Kováčová, kandidovala v roku 2001 za Slovenskú národnú stranu do Nitrianskeho VÚC.

Málik, ktorý mal byť nominantom SNS, odchádza z prezídia z osobných dôvodov, povedal to pre denník Plus jeden deň. Jeho funkciu by mal prebrať Makó. Ten pre denník Pravda povedal, že informáciu o tom, že by mal byť vymenovaný na tento post, nemá. „Pokiaľ viem, kandidátov je viac,“ doplnil. Pravda sa ho opýtala, či vie o tom, že by kriminálny úrad colníkov mal potom riadiť Arpáš. Makó reagoval, že v tomto smere on nemá žiadne kompetencie. Doplnil, že Arpáša nepozná.

Meno Ľubomíra Arpáša sa skloňovalo so spisom Gorila. Podľa spisu mal po odchode z tajnej služby predať skupine Penta kompromitujúce nahrávky rozhovorov medzi predstaviteľmi finančnej skupiny a politikmi. Arpáš to poprel. Vysvetľoval, že po odchode zo SIS pre túto finančnú skupinu spracovával informácie a analýzy hlavne z oblasti zdravotníctva.

Agentka Kováčová sa zaplietla do kauzy bývalého račianskeho starostu, ktorý mal žiadať úplatok päť miliónov vtedajších korún za sprostredkovanie súhlasu na výstavbu bytov. Agentka v januári 2006 kontaktovala vyššieho súdneho úradníka Špeciálneho súdu a snažila sa získať informácie o vývoji starostovho prípadu. Predseda Špeciálneho súdu Igor Králik to vtedy označil za zásah do nezávislosti súdu.