Ekovzdelávanie podporili aj súkromné firmy

Krok smerom k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, pri ktorom sa štát spojil so súkromnými firmami a neziskovým sektorom. Výsledkom ich spolupráce je Zelený vzdelávací fond, ktorý poskytne peniaze pre vybrané projekty zamerané na environmentálnu výchovu a vzdelávanie.

Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) je fond reakciou na hlasy občanov, ktorí žiadali o podporu environvzdelávania. „Namiesto jednorazovej pomoci sme sa rozhodli vytvoriť systémové riešenie, ktoré dokáže dlhodobo podporovať malé i väčšie projekty v oblasti environvýchovy. Spojiť sily štátneho, privátneho a neziskového sektora,“ povedal Sólymos.

Výsledkom je Zelený vzdelávací fond, ktorý bol zriadený pri Slovenskej agentúre životného prostredia, aktuálne disponuje sumou 130-tisíc eur. Okrem vkladu environrezortu prispeli aj súkromní darcovia.

O príspevok môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a záujmové združenia právnických osôb, výzva je otvorená do 1. decembra. Výsledky by mali byť známe do marca. Ak sa projekt osvedčí, zelený rezort avizuje na budúci rok druhé kolo.

„Spolu s donormi a v súlade s našimi prioritami sme vytypovali štyri oblasti, do ktorých chceme nasmerovať pomoc. Sú nimi podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií, príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo, rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života a v neposlednom rade ekoinovácie,“ priblížil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Podporovanými aktivitami bude napríklad praktická výchova v teréne, výchova formou hier alebo súťaží, interaktívne aktivity, prednášky, semináre, konferencie či publikačné aktivity. Mimovládky, ktorých projekty budú mať regionálny dosah, môžu dostať maximálne 5000 eur, v prípade celoslovenského dosahu dvojnásobok. Príjemca sa bude musieť podieľať na financovaní projektu vo výške 5 percent z požadovanej sumy. Podmienky, za akých sa dá dotácia získať, zverejnil rezort na webe www.zelenyvzdelavacifond.sk.