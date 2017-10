Fico: V novembri oficiálne schválime, že chceme byť súčasťou posilnenej obrannej spolupráce

Migrácia, obranná spolupráca, digitálna Európa, ale aj vzťahy s Tureckom či brexit boli hlavnými témami premiérov a prezidentov na zasadnutí Európskej rady, ktorá sa začala vo štvrtok a skončila sa dnes popoludní formátom podľa článku 50, teda bez Veľkej Británie. Ako po skončení summitu informoval premiér Robert Fico, slovenská vláda do 13. novembra schváli, že chce byť súčasťou posilnenej obrannej spolupráce v oblasti obrany známej ako PESCO. Okrem toho informoval aj o tom, že Slovensko pravdepodobne prispeje sumou milión eur na riešenie migrácie v Afrike.

Pokiaľ ide o spoločnú obrannú iniciatívu, premiér už dávnejšie informoval, že Slovensko chce byť jej súčasťou. Podľa jeho dnešných slov tento postoj schváli do 13. novembra aj vláda. „Za posledných 12 mesiacov sa urobilo to, čo nám trvalo posledných 12 rokov. Niekedy musí prísť niečo nové, zvláštne, zlé, vtedy krajiny reagujú. Bolo to nielen vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že Amerika je na prvom mieste, ale aj krízové situácie, kde Európa nie je schopná hrať žiadnu úlohu,“ povedal Fico s tým, že Európu vôbec nevidno na Ukrajine či v Sýrii. Preto vytváranie obranných prvkov má podľa neho obrovský potenciál.

Aj o brexite

Hlavy štátov a vlád schválili na summite závery k brexitu. Rokovania zatiaľ neposunuli do druhej fázy, čo znamená, že rokovania o obchodnej dohode sa ešte nezačnú. Stále treba vyriešiť otázky práv občanov, írskej hranice a finančného vyrovnania. Britská premiérka Theresa Mayová podľa Fica ocenila profesionalitu rokovaní a napriek jej predchádzajúcim vyjadreniam o žiadnej dohode povedala, že má „eminentný záujem na dosiahnutí dohody vo všetkých aspektoch“. Okrem toho premiéra potešilo, že ponúkla ešte väčšie garancie pre občanov Európskej únie, ktorí žijú v Británii. Stále však EÚ27 a Veľká Británia nie sú dohodnuté na účte za brexit. „Sú to diametrálne odlišné názory. Najpodstatnejšie je to, čo povedala Mayová, že pokiaľ ide o obdobie, keď je Británia ešte súčasťou EÚ, tak žiadna krajina nedostane menej a žiadna krajina nebude ani viac platiť. Všetky záväzky dodržia,“ prisľúbila Mayová podľa Fica. Podľa európskych diplomatov by Londýn mal doplatiť 60 miliárd, to zase odmietajú zástancovia tvrdého brexitu v kabinete britskej premiérky.

S brexitom súvisí aj presťahovanie európskych agentúr na kontinent. Slovensko má záujem o liekovú agentúry, pričom sme podľa Európskej komisie splnili všetky kritériá. „Sme schopní zaručiť kontinuitu práce agentúry a budeme chcieť, aby sa zachovala geografická rovnováha,“ povedal premiér. Ako dodal, Slovensku môže nahrávať aj fakt, že ešte nemáme žiadnu európsku inštitúciu na svojom území. Podporu už máme od Maďarska a Česká, definitívne sa rozhodne 20. novembra.

Najmä o migrácii

Lídri v debate o migrácii hovorili najmä o migrácii cez Stredozemné more. Absolútnou prioritou pritom ostáva ochrana vonkajších hraníc schengenského priestoru a spolupráca s krajinami pri návratovej politike. Fico pripomenul, že Slovensko už prispelo sumou 600-tisíc eur do zvereneckého fondu pre Afriku. „Uvažujeme, že prispejeme ďalším mimoriadnym finančným príspevkom, a to vo výške milión eur, pretože potrebujeme ďalšie peniaze predovšetkým na projekty a aktivity v Líbyi, pretože to je také nástupište pre migrantov z prakticky celej Afriky,“ informoval premiér s tým, že záujem pomáhať má aj visegrádska skupina. V tomto prípade je to najmä pomoc Taliansku.

Fico dodal, že kvóty neboli témou, krajiny sa iba zhodli, že do prvého polroka 2018 sa dohodnú na nových pravidlách reformy azylu, a to konsenzom. V súvislosti s hranicami okrem toho premiér povedal, že Slovensko podporuje iniciatívu back to schengen (naspäť k schengenu). „Nie sme nadšení tým, že sú tu ďalej návrhy na zavádzanie kontrol na hraniciach schengenu. Myslíme si, že schengen je jeden z najúspešnejších projektov tak pre ľudí, ako aj podnikateľov. Zavádzanie kontrol na hraniciach mimoriadne vyrušuje ľudí a pýtajú sa na zmysel tohto projektu, ak majú opäť čakať na hraniciach,“ uviedol šéf slovenskej vlády.

Lídri rokovali aj o zahranično-politických otázkach. Vyjadrili plnú podporu iránskej jadrovej dohode. Debatovali aj o Turecku, kde sa podľa Fica začína hovoriť o možnosti presmerovať alebo znížiť predvstupovú pomoc Turecku. Ankara je podľa Fica dôležitý partner v NATO a v otázke migrácie, na druhej strane sú odlišné názory na vnútropolitické dianie v tejto krajine. Pri téme digitálnej Európy Fico priznal, že to možno nie je „sexy téma pre verejnosť,“ ale Únia v nej vidí obrovský potenciál.