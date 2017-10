Pri obsadzovaní Súdnej rady SR vychádzam z programového vyhlásenia vlády, tvrdí Žitňanská

V dnešnej relácii Sobotné dialógy na RTVS to povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa nej je to rozumné, pretože je dobré, aby bol v rade zastúpený aj iný pohľad, nie iba pohľad zvnútra súdnictva. „Vychádzam z toho, že programové vyhlásenie vlády je písmo sväté pre vládu i koalíciu,“ spomenula. Na otázku redaktora, či by z kresla ministerky spravodlivosti odišla, ak by obsadzovanie Súdnej rady SR nebolo v súlade s dodržaním vládneho programu, odpovedala, že programové vyhlásenie vlády a dohody sa dodržiavajú a vždy sa budú dodržiavať.

Žitňanská sa v relácii vyjadrila aj k návrhu nominácie, ktorú predkladá koaličný poslanec Róbert Madej. (Pozn. Madej navrhol za členku Súdnej rady SR sudkyňu a terajšiu štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú.) „Určite nenapĺňa vládny program. Napĺňať by sme ho však mali, pretože celý balík programového vyhlásenia vlády vo vzťahu k súdnictvu stojí na princípoch. Pre mňa je to neoddeliteľná súčasť toho balíka, v ktorom je zadefinované, čo ideme urobiť s justíciou,“ povedala Žitňanská s tým, že o tejto téme sa určite ešte bude rozprávať s premiérom Robertom Ficom. „Spolu hľadáme riešenia, aby sme sa vedeli dohodnúť,“ doplnila.

Poslanec NR SR a člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál (SaS) v relácii uviedol, že nie je na opozícií, aby kontrolovala dodržiavanie vládneho programu. „Myslím si, že tento spor je dôležitý a stojím v ňom na strane ministerky Žitňanskej,“ poznamenal s tým, že má na to tri dôvody. Prvý je ten, že by nepovažoval za dobré, keby ministerka spravodlivosti nebola súčasťou vlády. Ďalší dôvod je podľa neho ten, že druhý z kandidátov, o ktorom bude hlasovať parlament, je kandidát, ktorého Dostál navrhol a považuje ho za kvalitného kandidáta. Posledný dôvod je ten, že poslanec súhlasí s tým, čo Lucia Žitňanská hovorí. Dostál si myslí, že členovia rady by nemali byť aktívni politici.