Spoločná poľovačka stála život medvedicu

Za smrť chráneného zvieraťa už padlo trestné oznámenie. Podobný osud hrozí aj ďalším desiatim medveďom, žiadosť o hromadný odstrel má na stole ministerstvo životného prostredia. Adresovalo ju mesto Vysoké Tatry.

O novom prípade zastrelenia medvedice v Liptovskej Kokave informovala televízia RTVS, došlo k nemu 15. októbra pri spoločnej poľovačke na diviaky. Vyplašená samica sa ocitla v tesnej blízkosti poľovníkov, za čo zaplatila životom.

Incidentom sa zaoberá polícia

„V súvislosti s touto udalosťou prebieha vyšetrovanie vo veci prečinu pytliactva,“ povedal žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčik.

Lesoochranárske zoskupenie VLK už podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý povolil spoločnú poľovačku v oblasti s výskytom veľkého množstva medveďov. Argumentuje tým, že o život prišlo chránené zviera, no v ohrození boli aj účastníci poľovačky a ďalší ľudia, ktorí sa v tom čase v okolí nachádzali.

„Enormný hluk, honci a psy stresujú všetky živočíchy, ktoré sa snažia z nebezpečného priestoru uniknúť,“ píše sa v trestnom oznámení s tým, že ak je medveď vystavený takémuto stresu, rastie riziko, že zaútočí na človeka. „Ak by sa spoločná poľovačka neuskutočnila, neprimerané stresovanie medvedice by nenastalo, k žiadnemu ohrozeniu poľovníka by nedošlo a medvedica by nebola usmrtená,“ zdôrazňujú lesoochranári.

Podľa zákona o poľovníctve vydáva pri spoločných poľovačkách povolenie užívateľ poľovného revíru. Tým je združenie Machy. Denník Pravda kontaktoval s otázkami jeho podpredsedu, do uzávierky však neodpovedal.

Koncepčné riešenie

V roku 2016 bolo evidovaných 38 útokov medveďa na človeka, no len v dvoch prípadoch došlo aj k fyzickému kontaktu, v ostatných prípadoch medveď vykazoval agresívne správanie či náznaky útoku.

Aj napriek minimu prípadov útokov na človeka visia na vlásku životy ďalších tatranských medveďov. Ich návštevy pri ľudských obydliach chce mesto Vysoké Tatry vyriešiť radikálne. Ministerstvu životného prostredia adresovalo žiadosť o povolenie na odstrel desiatich jedincov.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš pre Pravdu povedal, že stále volajú po koncepčnom riešení, no ani opatrenia, ktoré už samospráva urobila – ako napríklad staničky na uzamykanie kontajnerov – nepriniesli želané výsledky. „Staršie a zdatnejšie jedince vytláčajú medvedice s mladými alebo mladé medvede na okraj lesa a tie hľadajú potravu pri ľudských obydliach. Preto sme žiadali o reguláciu populácie o desať jedincov. Vlani sme požiadali o dvadsať a výnimku sme dostali na dvoch,“ doplnil primátor.

Novú žiadosť mesta ministerstvo životného prostredia zaevidovalo. „Táto žiadosť je vo fáze riešenia. Na internetovej stránke sme zverejnili informáciu o začatom správnom konaní a súčasne sme si vyžiadali k žiadosti žiadateľa stanovisko odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny – Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR,“ povedal Tomáš Ferenčák, hovorca envirorezortu.

Čudné, že žiadosť prišla pred zimou, myslí si ochranca zvierat

Medveď hnedý je celoročne chráneným zvieraťom, a to nielen slovenskou, ale aj európskou legislatívou. Zelený rezort smie udeliť výnimku na odstrel len v odôvodnených prípadoch. O každej žiadosti sa rozhoduje individuálne, rezort na to potrebuje odborné posúdenie situácie zo strany ŠOP SR. „Hlavný dôvod, ktorý vedie k povoleniu na odstrel medveďa, je stratenie jeho plachosti pred ľuďmi, to znamená, že sa medveď stane synantropným,“ vysvetlil Ferenčák. Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka momentálne neevidujú v meste Vysoké Tatry medvede, ktoré by ohrozovali životy a zdravie obyvateľov. Problém je niekde inde, upozornil. „Pokiaľ si mesto neurobí poriadok s odpadom, medvede budú chodiť. A môžu si pýtať 10 aj 20 povolení na odstrel,“ myslí si Majko.

Prezident Slovenskej aliancie ochrancov zvierat Juraj Eliáš považuje za čudné, že žiadosť prišla pred zimou, teda v období, keď sa už čoskoro začnú medvede ukladať na zimný spánok. „Žiadosť považujem za bezpredmetnú, keďže nie je zaznamenaný žiadny medveď, ktorý by ohrozoval ľudí. Preto nemám pocit, že by malo byť tejto žiadosti vyhovené,“ reagoval šéf aliancie.

Podľa jeho slov by sa malo mesto Vysoké Tatry zamerať na iný problém. „Niektorí hotelieri úmyselne prikrmujú tieto zvieratá, aby mali atrakciu pre ľudí. Ide zima, potravy bude menej, ak sa medvede dobre nezazimujú, môžeme očakávať ďalšie prípady,“ nazdáva sa Eliáš. Podľa správy o lesnom hospodárstve, tzv. zelenej správy, vlani poľovníci zastrelili 18 medveďov.