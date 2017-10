Skratka do penzie povedie cez tretí pilier

Už na budúci rok by prví záujemcovia mohli využiť novú možnosť pre skorší odchod do dôchodku. Ministerstvo práce chystá legislatívu k tzv. preddôchodku.

Ľudia by naň smeli odísť aj niekoľko rokov pred dovŕšením penzijného veku, a to bez hrozby krátenia penzijnej dávky. Pri príprave novinky sa rezort inšpiroval skúsenosťami z Česka, kde preddôchodok funguje od roku 2013.

„Preddôchodok by mal ešte tento rok prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním a v budúcom roku parlamentom,“ oznámil šéf sociálneho rezortu Ján Richter (Smer). Šancu čerpať ho dostanú občania zapojení do dobrovoľného tretieho penzijného piliera. Táto možnosť bude vekovo limitovaná. „Mal by sa týkať ľudí, ktorí budú mať povedzme päť rokov do riadneho odchodu na dôchodok,“ dodal minister.

Na začiatku

Ako doplnil hovorca rezortu Michal Stuška, návrh je na začiatku legislatívneho procesu, preto je predčasné hovoriť o detailoch. Je však isté, že Slovensko nepreberie český model v plnom rozsahu. Z analýzy, ktorú si dalo ministerstvo vypracovať, vyplynulo, že aj v priebehu najbližších desiatich rokov budú nasporené sumy účastníkov tretieho piliera vo veku 50+ nedostatočné na splnenie českých podmienok.

V Česku napríklad musí mať človek v treťom pilieri nasporenú sumu, ktorá mu na preddôchodku, rozpočítaná na celú dobu na ňom strávenú, zabezpečí pravidelný mesačný príjem vo výške aspoň 30 percent priemernej mzdy. Pre tento rok to v prepočte predstavuje asi 300 eur. Čerpať ho musí najmenej dva roky.

Slovenský preddôchodok má fungovať na podobných princípoch. „Zatiaľ neuvažujeme o striktnom stanovení minimálneho obdobia poberania, keďže táto požiadavka by v kombinácii s podmienkou minimálnej mesačnej sumy limitovala prístup pre účastníkov s nižšími nasporenými sumami,“ naznačil Stuška. Návrh bude preto oproti českému flexibilnejší, a teda aj prístupnejší pre väčší okruh záujemcov. „Príležitosť dostanú aj tí, čo majú v treťom pilieri nižšie sumy. I keď možno len na kratšie obdobie pred dovŕšením dôchodkového veku,“ zdôraznil.

Výhodné pre poistencov

Poberanie preddôchodku môže byť výhodné pre poistencov, ktorí sa krátko pred dosiahnutím vekovej dôchodkovej hranice už nedokážu či nemôžu uplatniť na trhu práce. Najmä vtedy, ak už nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti či nasporené prostriedky. Preddôchodca si bude môcť popri čerpaní dávok kedykoľvek a bez obmedzenia privyrábať.

Novela zákona o dôchodkovom pripoistení, ktorá zavedie inštitút preddôchodku, neráta s povinným vstupom všetkých občanov do tretieho piliera. „Povinnosť uzatvoriť zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení naďalej budú mať len zamestnanci vykonávajúci tzv. rizikové práce v zmysle zákona, pričom ich zamestnávatelia sú povinní platiť za nich príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najmenej vo výške dvoch percent z ich vymeriavacieho základu,“ uviedol Stuška. Pred časom sa spomínalo, že by sa na preddôchodku dali využiť peniaze nasporené v druhom pilieri. Hovorca také úvahy nazval „informačným šumom“.

Odborári považujú preddôchodok za vhodné riešenie najmä pre ťažko fyzicky pracujúcich. „Máme veľa profesií, ktoré pri zvyšovaní veku odchodu do dôchodku ľudia nie sú schopní vykonávať. Neviem si predstaviť taviča, ktorý pri vysokej peci pracuje aj niekoľko rokov po šesťdesiatke," zdôvodnil prezident Konfederácie odborových zväzov Jozef Kollár.

Tretí pilier má na Slovensku založený 757-tisíc osôb

Proti zavedeniu nového inštitútu nie sú ani zamestnávatelia. Motiváciu zapojiť sa do tretieho piliera treba však podľa nich zvýšiť najmä daňovými úľavami pre sporiteľov, ktoré by mali byť rozsiahlejšie. V súčasnosti si môžu účastníci dobrovoľného piliera znížiť základ dane o zaplatené príspevky v sume najviac 180 eur ročne. Zmeny by zástupcovia firiem očakávali aj v oblasti zdravotných odvodov, keďže príspevky zamestnávateľa do tretieho piliera v súčasnosti zvyšujú vymeriavací základ na výpočet poistného na zdravotné poistenie.

„Zavedením preddôchodku určite nič nepokazíte. Treba si však uvedomiť, že je to produkt určený pre istý segment sporiteľov s vyššími príjmami. Nízkopríjmové profesie si naň ťažko zarobia dosť peňazí,“ zhodnotil Vladimír Pikora, český odborník na tretí pilier z NextFinance. Od zavedenia inštitútu si podľa neho nemožno sľubovať ani zásadnú zmenu v prospech udržania dôchodkového systému. Treba si tiež uvedomiť, že sám senior si na preddôchodku v podstate míňa iba peniaze z vlastných úspor na neskoršiu starobu.

Tretí pilier má na Slovensku založený asi 757-tisíc osôb, teda približne tretina všetkých pracujúcich, kým v Česku až päť miliónov, čiže viac ako tri štvrtiny. Tam štát sporenie priamo aj nepriamo podporuje sumou vyše 300 miliónov eur ročne, kým na Slovensku je to len 10 miliónov. Okrem daňovej úľavy vo výške zhruba 130 eur môžu českí účastníci získať od štátu aj priamy príspevok približne 100 eur za každý rok sporenia, systém daňovo zvýhodňuje tiež zamestnávateľov.

Drvivú väčšinu slovenských sporiteľov tvoria tí, ktorým na doplnkové dôchodkové sporenie prispieva zamestnávateľ. Či už dobrovoľne, alebo, najmä pracovníkom rizikových profesií, zo zákona povinne. Daňové a odvodové výhody by do systému mohli priviesť viac ľudí, ktorým zamestnávateľ takýto benefit neponúka. Vstupu do tretieho piliera by takisto prospela jeho výraznejšia popularizácia.