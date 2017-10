Fico: Slovenskej republike nič nesvedčí tak, ako európska integrácia

Prezident, predseda NR SR a premiér sa zhodli na tom, že na Slovensku silnejú hlasy proti európskej integrácii, čo premiér Robert Fico komentoval slovami: „Nič Slovenskej republike nesvedčí tak, ako práve európska integrácia.“

Robert Fico ďalej povedal, že proeurópske smerovanie Slovenskej republiky ani zďaleka neznamená stratu suverenity. Pripomenul, že Slovensko vrámci EÚ svoju suverenitu preukázalo v prípade migrácie, ako aj v kauze dvojakej kvality potravín a rovnako ju mieni v budúcnosti preukázať aj vo veci rozpočtu.

Ústavní činitelia sa zhodli, že slovenskí činitelia, ktorí sú úspešní v zahraničnej politike a v komunikácii v rámci Európskej únie, musia dostať väčší priestor aj na domácej scéne. Prezident Andrej Kiska sa vyjadril, že „niektorí naši ministri majú v Európskej únii úžasný cveng a je potrebné, aby ich bolo počuť aj doma“.

Premiér Fico pripomenul, že Slovensko nie je veľká krajina, ani veľká ekonomika, ale v zahraničnej politike „urobila dieru do sveta“, predovšetkým vďaka dobre zvládnutému predsedníctvu v EÚ. Robert Fico v tomto smere vyzdvihol predovšetkým prácu Maroša Šefčoviča, komisára pre inštitucionálne vzťahy a administratívu v EÚ, ktorý sa podľa premiérových slov usiluje o to, aby Slovensko vnímali v EÚ ako proeurópsku krajinu.

Predseda NR SR Andrej Danko sa tiež zmienil o tom, že Slovensku veľmi pomohlo predsedníctvo v EÚ a uviedol, že vďaka nemu sa nám jednoduchšie komunikujú naše záujmy. „Ale doma sa haníme a dávame priestor nárastu populistických síl a rôznych facebookových strán,“ dodal a pripomenul, že jeho generácia si pamätá ostnaté drôty a a zákaz cestovať, no mladí si to neuvedomujú. Podľa neho je jednoduché urážať NATO a EÚ, no len ťažko by sa k nim našla alternatíva.

Kiska: Ľudia sa potrebujú cítiť bezpečne

Dnes, keď neexistuje vnútropolitická široká zhoda na zahraničnopoli­tických otázkach, je dôležité a dobré, že traja ústavní činitelia – prezident Andrej Kiska, predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Robert Fico, v tejto téme našli zhodu. Ako zdôraznil prezident, Európska únia a NATO nie sú iba záležitosťou ministerstva zahraničných vecí, ale každodennou záležitosťou občanov – kamionistov, opatrovateliek, študentov.

„Nemôžeme sa automaticky spoliehať na podporu verejnej mienky, musíme byť k ľuďom úprimní, uchádzať sa o podporu verejnosti pri našich rozhodnutiach,“ povedal prezident Andrej Kiska s tým, že je nesmierne dôležité vysvetľovať občanom kroky, ktoré Slovensko robí, a vysvetľovať, že Slovensko dokáže byť sebavedomou krajinou iba v rámci prosperujúcej Únie. Podotkol, že on vždy ako prezident stál v týchto otázkach za rozhodnutiami vlády a obhajoval ich. „Urobím tak aj o dva týždne v Európskom parlamente, aj 17.novembra, keď na návštevu príde nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier,“ dodal prezident.

Prezident, ako i samotné spoločné vyhlásenie, hovorí i o otázke obrany. „Ľudia sa potrebujú cítiť bezpečne. Žijeme v komplikovanom prostredí,“ povedal Kiska a ocenil nové bezpečnostné a obranné stratégie. Dúfa, že ich čoskoro schváli parlament. Pripomenul, že modernizácia armády musí byť transparentná a efektívna.

Podľa premiéra Roberta Fica je načasovanie pondelkového stretnutia aj vzhľadom na víkendové české voľby ideálne. „Nebudem komentovať výsledky českých volieb. Budem komentovať vnútropolitickú situáciu na Slovensku. Stávame sa proeurópskym ostrovom v tomto regióne,“ povedal na úvod Fico.