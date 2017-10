Nitriansku MHD majú udržať vodiči z Ukrajiny

Masívne výpadky spojov pre nedostatok vodičov trvajú v Nitre už od mája, denne dopravca nevypraví viac ako 60 spojov, v niektoré dni to bolo aj okolo sto. „Máme dohodu s iným dopravcom, ktorý nám požičia na tri mesiace desať vodičov a šesť vodičov sme prijali do trvalého pracovného pomeru, títo nastúpia v priebehu prvého novembrového týždňa,“ informoval včera Kusy.

V súčasnosti má Arriva Nitra 17 vodičov v autoškole, ktorú skončia v decembri. Ďalších 19 vodičov bude z Ukrajiny, tí by mali nastúpiť najneskôr do konca januára. V súčasnosti to rieši cudzinecká polícia. „Sú to vodiči, ktorí premávajú v MHD v Kyjeve. Nie sú to žiadni povaľači ani asociáli, sú to inteligentní ľudia, ktorí naozaj nebudú v meste nejako škodiť,“ zdôraznil Kusy. Obyvateľom sa za výpadky spojov ospravedlnil, rovnako sa ospravedlnil aj primátor Nitry Jozef Dvonč.

Mestskí poslanci včera pôvodne dostali na rokovacie stoly návrh na dočasnú úpravu cestovného poriadku, ktorý počítal s redukciou spojov. Po informácii od generálneho riaditeľa Arriva Nitra nakoniec schválili, že od 6. novembra bude platiť dodatok k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme, ktorý stanoví pokutu 1 000 eur za každý spoj vynechaný vinou dopravcu. Pôvodný návrh pritom počítal so sumou až 1 500 eur, radnica sa však rozhodla sankciu zmierniť.

Dopravca chce šoférov stabilizovať tak, že im ponúkne rôzne benefity, ktoré Kusy zatiaľ nechcel špecifikovať. „Máme pripravené veľmi veľa dobrých benefitov pre vodičov, aby sme ich prilákali a stabilizovali. Teraz máme kolektívne vyjednávanie a najprv to predstavíme našim sociálnym partnerom a až potom verejnosti,“ povedal Kusy. Vodičom zároveň spätne od 1. septembra zvýšil dopravný podnik platy o 145 eur v hrubom.

Kusy zároveň zdôraznil, že riešeniu situácie by výrazne pomohlo, keby parlament schválil zmenu legislatívy a posunul hranicu minimálneho veku vodiča autobusu z 24 na 21 rokov. Mnohí sa totiž vydajú na dráhu vodiča v nákladnej doprave, kde je minimálny vek 21 rokov. „My registrujeme požiadavku Asociácie dopravcov, posúvame ju samozrejme do Národnej rady a určite sa bude hľadať priestor, aby sa to vsunulo do nejakého zákona,“ povedal Dvonč, ktorý je zároveň podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska.