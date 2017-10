Rusko strávi ďalšiu noc v policajnej cele

Polícia neuviedla konkrétnejšie informácie o prípade. „Vzhľadom na to, že v predmetnej veci prebiehajú procesné úkony, nie je v súčasnosti možné poskytnúť k veci bližšie informácie,“ povedal Pravde hovorca policajného prezídia Martin Wäldl. Polícia v pondelok oznámila, že v prípade sú obvinené štyri osoby.

Vyšetrovanie sa malo začať na základe výpovede bývalého bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka, ktorý si odpykáva doživotný trest. Rusko mal vraj Černáka kontaktovať v roku 1997 a požiadať ho o likvidáciu Volzovej, za čo mu mal ponúknuť 20 miliónov korún (viac ako 600-tisíc eur).

Vyšetrovatelia v utorok vypočúvali nielen Ruska, ale aj Černáka a jeho bývalého spolupracovníka Miloša Kaštana. Ten mal polícii potvrdiť, že prebral od Ruska zálohu 500-tisíc eur.

Ruskov advokát Marek Para Pravde povedal, že prokurátor v stredu rozhodne, či podá návrh na väzbu. „Podľa mňa nie sú dôvody na väzbu, ale prokurátor môže mať iný názor ako ja,“ uviedol Para. Podľa neho Rusko vinu popiera. „Jeho verzia nemá logické medzery a skoky a je oveľa prijateľnejšia ako v rozpore s logikou ponímaná verzia pána Černáka,“ poznamenal advokát.

Odmietol však povedať, aká je Ruskova verzia, pretože v tomto prípade ešte neboli vypočutí všetci obvinení a svedkovia a mohlo by tak dôjsť k ich ovplyvňovaniu.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný hovorí, že nepozná pozadie, od koho pochádza informácia, na základe ktorej polícia zdržala Ruska. Podľa Žitného je Černák vo zvláštnej pozícii, pretože má možnosť po 25 rokoch požiadať o skrátenie trestu „Ťažko prijať, že idem niekoho len tak natrieť. Ak by sa to nepreukázalo, nepomôže mu to. Skôr si pohorší a zníži si vyhliadky na možné podmienečné prepustenie,“ uviedol Žitný. Podľa neho treba zachovať obozretnosť, poukázal na Černákovu knihu, v ktorej sa niektoré fakty ukázali ako nepravdivé. „Odvtedy sa mohol posunúť vo svojich úvahách od prvopočiatočnej tézy – ja vás všetkých namočím – do pozície, že sa chce dostať von, tak bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uzavrel analytik.

Pokiaľ ide o okolnosti príbehu TV Markíza, v roku 1997 mali Rusko a Volzová rozdelený podiel v televízii na polovicu. Podľa doterajších informácií z vyšetrovania mali Volzovú donútiť prepísať jej podiel a potom ju odstrániť. Gang sýkorovcov ju začal sledovať, ale napokon jej únos prekazilo zatknutie Černáka v decembri 1997. Volzová svoj podiel v Markíze predala v roku 2001 podnikateľovi Jánovi Kováčikovi, Rusko svoj podiel predal v roku 2005. V súčasnosti ovláda TV Markíza americká spoločnosť CME.