Vyšetrovanie podvodu s DPH u Kisku je obnovené

Tá označila zastavenie trestného stíhania políciou za „nezákonné a predčasné“. Krajská prokuratúra v Prešove bude musieť podľa Generálnej prokuratúry „opätovne konať, doplniť dokazovanie a odstrániť rozpory v skutkových zisteniach“.

Daniari koncom roka 2014 zistili, že KTAG žiadala za apríl 2014 neoprávnene vratku DPH v sume 146-tisíc eur z nákladov vyše 770-tisíc eur. Kiska je spolumajiteľ firmy a v čase podvodu s DPH bol aj jedným z konateľov KTAG, teda firmu riadil.

Chronológia daňových deliktov Kiskovej firmy apríl 2014 – Popradská eseročka KTAG Andreja Kisku si uplatnila za apríl 2014 vratku DPH v sume vyše 146-tisíc eur z nákladov 770-tisíc eur vynaložených na prezidentskú kampaň svojho majiteľa

– Popradská eseročka KTAG Andreja Kisku si uplatnila za apríl 2014 vratku DPH v sume vyše 146-tisíc eur z nákladov 770-tisíc eur vynaložených na prezidentskú kampaň svojho majiteľa ** júl 2014** – Daniari začali najprv preverovať oprávnenosť nároku KTAG na vratku. Kontrola preukázala, že vratka bola neoprávnená, keďže za náklady na kampaň firma nedostala zaplatené

20. októbra 2014 – Daniari vratku 146-tisíc eur neuznali a dorubili firme daň 14¤590 eur. KTAG 23. 10. 2014 zaplatila. Vo veci bolo zrejme daniarmi podané trestné oznámenie, ale polícia neskôr stíhanie pravdepodobne zastavila

– Daniari vratku 146-tisíc eur neuznali a dorubili firme daň 14¤590 eur. KTAG 23. 10. 2014 zaplatila. Vo veci bolo zrejme daniarmi podané trestné oznámenie, ale polícia neskôr stíhanie pravdepodobne zastavila december 2015 – Daniari začali druhú kontrolu daní z príjmov KTAG za rok 2014

10. októbra 2016 – Daniari neuznali KTAG daňové náklady v sume 136-tisíc, ktoré firma dala na Kiskovu kampaň a za služby nedostala zaplatené, a dorubili jej za rok 2014 daň 27-tisíc eur, čo firma 16. 11. 2016 uhradila

– Daniari neuznali KTAG daňové náklady v sume 136-tisíc, ktoré firma dala na Kiskovu kampaň a za služby nedostala zaplatené, a dorubili jej za rok 2014 daň 27-tisíc eur, čo firma 16. 11. 2016 uhradila december 2016 – Daniari podali trestné oznámenie za krátenie dane z príjmu a polícia začala trestné stíhanie voči konateľovi Eduardovi Kučkovskému (ten daňové priznanie za rok 2014 podpisoval, aj keď účtovanie dohodol Andrej Kiska s bratom)

– Daniari podali trestné oznámenie za krátenie dane z príjmu a polícia začala trestné stíhanie voči konateľovi Eduardovi Kučkovskému (ten daňové priznanie za rok 2014 podpisoval, aj keď účtovanie dohodol Andrej Kiska s bratom) február 2017 – Trestné stíhanie polícia zastavila, s tým, že firma prejavila účinnú ľútosť, dane doplatila a podľa polície za posledných 24 mesiacov Kučkovský za obdobný čin nebol postihnutý

– Trestné stíhanie polícia zastavila, s tým, že firma prejavila účinnú ľútosť, dane doplatila a podľa polície za posledných 24 mesiacov Kučkovský za obdobný čin nebol postihnutý október 2017 – Generálna prokuratúra vyhodnotila zastavenie trestného stíhania, a to vo veci krátenia DPH, za nezákonné a predčasné a nariadila obnoviť vyšetrovanie

Spoločnosť po kontrole daniarov uznala, že vratku DPH žiadala neoprávnene, potrestaný však nebol nikto. Oznámenie z podozrenia zo spáchania daňového trestného činu však podané byť malo, na čo ešte v septembri tohto roka upozornil generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára v liste anonym, ktorý tvrdil, že zamestnanci finančnej správy sú znechutení z toho, ako sa kauza ďalšieho politika ide zamiesť pod koberec.

Trestné stíhanie bolo zastavené predčasne

Generálna prokuratúra našla nezrovnalosti a nariadila obnoviť vyšetrovanie. „Po preskúmaní vyšetrovacieho spisu prijal prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky záver, že skutkový stav trestnej veci nebol dostatočne objasnený v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o zastavení trestného stíhania,“ uviedla v stanovisku pre Pravdu Generálna prokuratúra SR.

Kiska podvod s DPH doteraz neobjasnil. Kauzu vysvetľuje inak ako jeho firma. KTAG v roku 2014 v protokole pre daniarov uviedla, že „faktúry, z ktorých bolo neoprávnene uplatnené odpočítanie dane, boli nesprávne zatriedené do nároku na odpočet dane. Predmetné doklady boli omylom predložené účtovníčke a zaúčtované spoločnosti KTAG, ktoré evidentne tam nepatria, čo bolo spôsobené neúmyselne“. Naopak, Kiska povedal, že na tom, že náklady na jeho kampaň bude účtovať firma, sa dohodol so svojím bratom, s ktorým firmu KTAG vlastnia.

Prezident Andrej Kiska. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Kiska povedal, že súčasťou dohody bolo, že náklady firme uhradí, z protokolov daniarov však vyplýva, že náklady na kampaň Kiska neuhradil. Neskôr prezident povedal, že poskytol firme pôžičku. Tá však nemôže byť platbou za služby, ale šlo, naopak, o ďalší firemný záväzok. Naposledy Kiska ku kauze povedal, že sa už k nej nebude vyjadrovať a počká si na závery vyšetrovania.

Po tom, čo bola KTAG usvedčená z podvodu na DPH, ju začali v roku 2015 daniari preverovať aj v prípade dane z príjmov za rok 2014. Daniari koncom roka 2016 konštatovali, že firma za rok 2014 zaúčtovala ďalšie obdobné náklady v sume 136-tisíc eur na Kiskovu prezidentskú kampaň a neoprávnene tým štát obrala na dani z príjmov o ďalších o 27-tisíc eur. Firma opäť priznala chybu, doplatila dane a vyjadrila tým účinnú ľútosť. Polícia na základe toho vo februári 2017 zastavila trestné stíhanie voči konateľovi KTAG.

Opakovaná účinná ľútosť nie je možná

Pri KTAG nie sú jasné roky 2013 a 2014. Ak by sa aj vtedy diali daňové delikty, trestné konanie by sa dialo opakovane a účinná ľútosť by nemohla byť uplatnená. Trestný poriadok hovorí, že „trestnosť trestného činu nezaniká, ak ide o páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý“.

V tomto smere faktom je, že 20. októbra 2014 daniari neuznali KTAG vratku DPH a dorubili jej daň. A do dvadsiatich štyroch mesiacov 10. októbra 2016 daniari za rovnaký druh daňovo neoprávnených nákladov na Kiskovu kampaň vyčítali KTAG aj účtovanie pri dani z príjmov.

Po septembrovom zverejnení kauzy vyšlo na povrch, že Kiska sa trikrát pýtal Čižnára na vyšetrovanie svojej firmy. Prvé stretnutie malo byť v druhej polovici roka 2015 a bol pri ňom Kiska, Čižnár, premiér Robert Fico a vtedajší šéf SIS Ján Valko. Kiska priznal, že pred Čižnárom hovoril o KTAG ako o „rešpektovanej firme“ a že sa obával o „objektívnosť vyšetrovania“.

Pritom v tom čase bola už KTAG daniarmi usvedčená z podvodu na DPH a vyšetrovaná pre možný podvod aj pri dani z príjmov. Čižnár k možnému zneužitiu funkcie prezidenta v prípade dopytovania sa na vyšetrovanie Kiskovej firmy povedal, že „nevie, či to bolo vhodné, že to tam prezident spomínal“. Ovplyvňovaný sa však Čižnár podľa vlastných slov necítil.

Čaká sa aj na verdikt v kauze pozemkov

V Kiskovej kauze bol použitý inštitút účinnej ľútosti pri pochybení pri dani z príjmov a nie je jasné, či aj v prípade vratky DPH. Ak by to tak bolo aj pri DPH, do hry by mohlo vstúpiť nedávne rozhodnutie Ústavného súdu SR. Súd v inom prípade rozhodol, že nezákonné vyžiadanie vratky DPH od štátu nie je možné dodatočne zaplatiť a vyhnúť sa tak trestnému stíhaniu. Verdikt súdu sa nepriamo môže dotknúť podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý si vraj mal uplatniť účinnú ľútosť v prípade 2-miliónovej vratky. Je otázne, či sa súdne rozhodnutie dotkne aj Kisku.

Od Kisku žiada vysvetlenie aj parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý chce, aby prezident povedal, či existovala medzi ním a firmou KTAG pohľadávka a prečo sa neobjavila v jeho majetkovom priznaní. Ministerstvo financií má zase preveriť, či Kiska neprekročil limit na oficiálnu prezidentskú kampaň v sume 265 550 eur.

Kiska aktuálne čelí aj škandálu s pozemkami vo Veľkom Slavkove, ktoré nadobudol v roku 1999 krátko po tom, čo sa mohli stať predmetom podvodu. Aj v tomto prípade polícia trestné stíhania zastavila a celú záležitosť dal aktuálne preveriť generálny prokurátor Čižnár. Ten odkázal, že ak sa preukáže pochybenie, dôjde k postihom na dozorujúcej popradskej aj prešovskej prokuratúre.