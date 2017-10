Slováci väčšinou použité veci vyhadzujú

Predať alebo podarovať niekomu nepoužívanú, no ešte funkčnú elektroniku, nábytok či zachovalé oblečenie je samozrejmosťou len pre dvoch z desiatich Slovákov. Väčšina ľudí takto ponúka tovar len sporadicky a ten spravidla skončí v koši. Ak už ale nepotrebné veci našinci posúvajú na ďalšiu spotrebu, hlavnou motiváciou je dobrý pocit až potom nasleduje vidina finančného prospechu. Pre sedemdesiat percent Slovákov sú peniaze zarobené z predaja použitých vecí vstupnou investíciou na nákup nových. Zatiaľ čo pre ženy je doménou predaj detských vecí a oblečenia, muži riešia predovšetkým techniku. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK pre spoločnosť Home Credit.

Dosluhujúce veci sú často ešte funkčné, no už nepotrebné. Práve v takomto prípade sa ponúka možnosť posunúť tovar niekomu inému. „Prieskum nám ukázal, že predať alebo podarovať niekomu takéto veci je samozrejmosťou len pre dvoch z desiatich Slovákov. Väčšina ľudí takto postupuje vyslovene len občas alebo dokonca vôbec (spolu 74 %) a potom logicky takýto tovar skončí najčastejšie medzi smeťami alebo v pivnici,“ komentuje analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.

Podľa prieskumu motiváciou ľudí, ktorí sa starších ale funkčných vecí jednoducho nezbavia jednoduchým vyhodením do koša, je až pre 60 % dobrý pocit, tretina vidí možnosť získať nejaké peniaze navyše a asi 30 % našincov to vníma ekologicky s tým, že takto pomáhajú šetriť prírodu. Speňažiť nepotrebné veci sa snažia skôr mladšie ročníky do 30 rokov (50 %). V prípade skupiny ľudí nad 45 rokov ide iba o 20 %. Podľa Romana Müllera to zrejme súvisí s tým, že mladí oveľa viac využívajú internet a moderné technológie. „Je pre nich jednoduché zdieľať a ponúkať veci prostredníctvom špecializovaných portálov, aplikácií či skupín na Facebooku. Podobne tu môže svoju rolu zohrávať aj ekologické cítenie, kde im je skrátka ľúto niečo len tak vyhodiť,“ dodáva analytik.

Najčastejšie sa podľa prieskumu predáva elektronika, potom oblečenie, detské potreby, nábytok a vybavenie domácností, auto/moto a športové potreby. Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že predaj používaného tovaru nie je veľkou zárobkovou činnosťou. „Približne štvrtina respondentov prezradila, že si takto mesačne prilepšia v priemere o 10 eur, ďalších 15 percent uviedlo čiastku do 25 eur a len 3 percentá si mesačne dokáže takýmto spôsobom zarobiť aj viac ako 50 eur,“ uzatvára výsledky prieskumu Roman Müller.

Prieskum agentúry STEM/MARK bol realizovaný v októbri 2017 na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov. Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., založená v roku 1999, pôsobí v oblasti spotrebiteľského financovania.