Na Slovensku pribudne ďalších 169 území európskeho významu

Vláda rozšírila národný zoznam území európskeho významu. Druhá aktualizácia národného zoznamu z dielne ministerstva životného prostredia obsahuje 169 lokalít s výmerou 31 656 hektárov. Podiel území európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa tak zvýši z 11,9 percenta na 12,56 percenta z rozlohy Slovenska. Celkovo tak bude mať Slovensko 473 území európskeho významu. Nové územia budú chrániť 21 vybraných typov prirodzených biotopov európskeho významu a 33 vybraných druhov rastlín a živočíchov európskeho významu.

MŽP aktualizáciu prerokovalo s príslušnými mestami a obcami ako aj s vlastníkmi, správcami či nájomcami dotknutých pozemkov. Zástupcovia MŽP ich na verejných rokovaniach informovali o samotnej lokalite, dôvodoch jej zaradenia na zoznam území európskeho významu, o vyplývajúcich obmedzeniach vrátane spôsobov náhrady za tieto obmedzenia, ako aj o možnostiach ich účasti na manažovaní týchto území vrátane finančných nástrojov na ich motiváciu. Rozšírenie národného zoznamu musí schváliť vláda SR aj Európska komisia. Sústava chránených území Natura 2000 chráni najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín, živočíchov a biotopov na celom území EÚ.

Pred vstupom do Európskej únie Slovensko predložilo Európskej komisii národný zoznam chránených vtáčích území (CHVÚ) a národný zoznam území európskeho významu, ktoré spolu tvoria európsku sústavu chránených území Natura 2000. Právnym rámcom pre Natura 2000 je európska smernica o biotopoch a smernica o ochrane vtáctva, ktoré boli transponované do slovenskej legislatívy. Kým národný zoznam CHVÚ je už dostatočný, Slovensko patrí k 17 štátom EÚ, ktoré ešte nevymedzili územia európskeho významu pre všetky určené biotopy a druhy európskeho významu. Slovensko preto spoločne s ďalšími krajinami čelí konaniu zo strany Európskej komisie. Vláda schválila v auguste 2011 prvú aktualizáciu národného zoznamu, no vzhľadom na to, že doplnené boli takmer výlučne len lokality prekrývajúce sa s už existujúcimi chránenými územiami, Európska komisia túto aktualizáciu neschválila.