Petru Demkovú, ktorá písala obdivné statusy o Rusku, Most-Híd stiahol z kandidátky

Most-Híd stiahol z kandidačnej listiny kandidátku Petru Demkovú. Tá v regionálnych voľbách kandidovala za poslankyňu vo volebnom obvode Ružinov v Bratislave. Informoval o tom krajský predseda Mostu-Híd László Solymos.

Demková pôsobí ako asistentka nezaradenej poslankyne NR SR Martiny Šimkovičovej. Na kandidátku ju navrhla práve strana Most-Híd. Demková sa na návrh Mosta-Híd stala kandidátkou širokej koalície zloženej zo strán Smer-SD, Most-Híd, Strana zelených, SKOK, SDKÚ a Starostovia a nezávislí kandidáti. Preslávila sa obdivnými statusmi k Rusku na sociálnej sieti. „Každý, kto kandiduje do zastupiteľstva, by mal niesť nejakú konkrétnu hodnotovú stopu. Pri tomto kandidátovi to neplatí, preto sa koalícia strán, ktorá vytvorila kandidátku do Bratislavského samosprávneho kraja, rozhodla jej kandidatúru stiahnuť,“ uviedol Solymos.