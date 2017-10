Daniari preverujú firmu, v ktorej je Žiga akcionárom

Spoločnosti Taper hrozí, že bude musieť na DPH doplatiť okolo 340-tisíc eur. Informoval o tom týždenník Trend.

Žiga podľa svojich slov si pozastavil činnosť podnikania a vzdal sa štatutárstva vo všetkých firmách. „Spoločnosť riadi odvtedy výlučne manažment, s ktorým nekonzultuje ani výber obchodných partnerov, ani konkrétne obchody,“ vyhlásil minister.

Ako informoval týždenník, daňová kontrola vo firme Taper zistila viaceré porušenia zákona. Firma so závermi daniarov nesúhlasí. V rámci konania teraz môže Taper doložiť dokumenty a zmeniť pôvodný verdikt daňových kontrolórov.

Spoločnosť Taper, ktorá podľa týždenníka patrí ministrovi už roky, sa postupne stala najväčším obchodníkom s drevom na trhu. Podľa zistení daniarov sa v rokoch 2014 a 2015 stala súčasťou podozrivého toku drevnej hmoty. Taperu dodávala drevo spoločnosť Accipiter, ktorá nemala pridelenú vlastnú ciachu. Tá sa používa na označenie pôvodu dreva, dokazuje jeho legálne vyťaženie a manipuláciu s ním. Využívala ciachu inej firmy, Woodracft & Co., ktorá patrí k najväčším dlžníkom štátnych lesov.

Accipiter mal podľa faktúr drevnú hmotu nakupovať od štyroch iných spoločností, no podľa daňovej kontroly tieto firmy v skutočnosti nikdy s drevom neobchodovali. Firmy už neexistujú, zanikli zlučovaním. Do svojho zániku však realizovali miliónové obchody, na základe ktorých ich odberateľom vznikali odpočty DPH, zatiaľ čo samotné spoločnosti odviedli do Štátnej pokladnice len nízku daň.

Žiga: Spoločnosť si povinnosti plní, teraz je poškodená

Podľa Žigu ide o absurdnú situáciu, pretože spoločnosť Taper je v tomto prípade priamo poškodená konaním nepoctivého dodávateľa. „Svoje povinnosti, vrátane daňových, vo vzťahu k štátu, má riadne vysporiadané a konala pritom aj nad rámec bežných pravidiel. To, čo aktuálne rieši táto obchodná spoločnosť je to, čo riešia s daňovými úradmi stovky podnikateľov. Tí doplácajú na nepoctivých dodávateľov, ktorí si neplnia riadne povinnosti,“ vyhlásil Žiga. Situáciu prirovnal ku kúpe bytu od podvodníka, keď je nový majiteľ takisto poškodený.

Minister vyjadril rozčarovanie a počudovanie, že unikli informácie zo živého spisu, ktorý obsahuje daňové tajomstvo a je predmetom diskusie s daňovým úradom.