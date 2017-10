Vinník tragédie pri Nitrici je otázny

„Prípad je v štádiu vyšetrovania. Do ukončenia vyšetrovania sa k príčinám nehody nebudeme vyjadrovať. Keďže je to na dokazovanie veľmi náročná a nejednoznačná nehoda, vyjadríme sa, keď budeme mať znalecké posudky alebo iné relevantné informácie,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín Elena Antalová.

Znalec z odboru cestnej dopravy Milan Holéci deň po tragédii určil predbežne ako príčinu zrážky chybu vodiča mikrobusu. Ten mal podľa všetkého zaspať a preto prešiel do protismeru. Dôvodom tohto predpokladu bol fakt, že vozidlá sa zrazili v jazdnom pruhu kamiónu. Obe mohli podľa neho ísť rýchlosťou zhruba 80 až 90 kilometrov za hodinu, ani po jednom nezostala brzdná stopa. To môže znamenať, že šoféri neboli na kolíziu pripravení.

„Každá reakcia sa zvyčajne začína brzdením. Je to taký nepodmienený reflex. Vodič aj brzdiť mohol, ale nie dosť intenzívne. Väčšinou brzdí ten v protismere, lebo jeho prvou snahou je vrátiť sa naspäť do jazdného pruhu,“ vysvetlil dopravný analytik Bazovský. Podľa neho mohla nastať aj taká situácia, že kamión prešiel nejakou časťou do druhého jazdného pruhu, ale vodič protiidúceho vozidla sa nevenoval riadeniu a nestihol sa mu vyhnúť. „Možností je strašne veľa. Nakoniec môže byť vinníkom tiež vodič kamiónu. V tomto štádiu sa nedá nič vylúčiť. Zaviniť to mohol jeden, druhý, ale aj obaja môžu byť spoluvinní. Len prejdenie do protismeru o vine jednoznačne nevypovedá,“ poznamenal Bazovský.

Výpoveď šoféra kamiónu by mala byť kľúčová

Na nehode pracujú s policajnými vyšetrovateľmi súdni znalci a práve tí by mali priniesť do objasnenia nehody viac svetla. Musia preskúmať možné technické nedostatky či zdravotný stav oboch vodičov.

„Po každej zrážke zanechávajú vozidlá stopy. Sú zdeformované a tieto zdeformované časti a ich odtlačky sa dajú stotožniť so stopami na vozovke. Keď sa tieto odtlačky spoja so stopami na vozovke, znalec dokáže odhadnúť, v ktorých miestach asi došlo k nárazu a ako sa autá po strete správali. Podľa rozsahu poškodenia sa dá zistiť, akými časťami asi do seba narazili. Tieto stopy pomôžu vytvoriť obraz toho, čo sa stalo,“ doplnil Bazovský.

Šofér kamiónu Radoslav (35), ktorý utrpel ľahšie zranenia, ostal jediným svedkom nešťastia. Jeho výpoveď by tak mala byť kľúčová.

Nehoda sa stala v noci z piatka na sobotu pri obci Nitrica v okrese Prievidza. Sedem opatrovateliek viezol z Rakúska mikrobusom šofér Milan (54) z Michaloviec. Po zrážke s chladiarenským kamiónom zahynula celá posádka dodávky.