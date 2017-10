Kampaň bez prieskumov zahmlieva pohyb v župách

Župná kampaň vstupuje do ostrej fázy, do volieb zostáva deväť dní. Je to čas, keď ľudia intenzívnejšie zvažujú, komu dajú svoj hlas. Kompas v podobe prieskumov im však nepomôže. Dva týždne pred župnými voľbami sa totiž nesmú zverejňovať prieskumy verejnej mienky, ľudia sa tak nedozvedia, aké šance má ich preferovaný kandidát.