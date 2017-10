Kraj za kotlebovcov upadal a trpel

Neústupčivosť a svojvôľa súčasného župana vyvolávali ustavičné napätie medzi ním a krajskými poslancami. Množstvo vecí, ktoré zastupiteľstvo podporilo, zostalo stáť na predsedovom podpise. Kotlebovo sľubované zvýšenie zamestnanosti cez program Krompáče a lopaty s vytvorením 10– až 15-tisíc pracovných miest sa v konečnom dôsledku zúžilo na 90, aj to len na obmedzený čas. Región sa nepohol v ničom zásadne dopredu.

Sociálna oblasť patrí k najcitlivejším. „Najväčší problém sme mali s nepodpísaním zmluvy o čerpaní eurofondov na rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb DSS v Ladomerskej Vieske a zariadení DSS a DS Slatinka v Lučenci. Tu prišiel kraj o viac ako štyri milióny eur. Do dnešného dňa nie sú zrekonštruované a klienti žijú v skutočne nedôstojných podmienkach,“ uviedla predsedníčka poslaneckej sociálnej komisie Božena Kováčová. Ešte vo februári poslanci schválili po 300-tisíc eur pre obe zariadenia z rozpočtu kraja na riešenie bezbariérovosti, doteraz pre obštrukcie pri verejnom obstarávaní nedostali ani euro. „Je absolútne zarážajúce, že riaditeľka Slatinky pripravila projekt na eurofondy, poslanci jej projekt schválili aj s päťpercentným financovaním, no predseda kraja to nepodpísal,“ doplnila Kováčová.

Komisia navrhovala rekonštrukcie domovov dôchodcov, ich materiálno-technické vybavenie či odstránenie havarijných stavov. Z 29 zariadení sociálnych služieb, zriaďovateľom ktorých je samosprávny kraj, do dvanástich neinvestovala župa ani euro na kapitálové výdavky. „Do 17 zariadení poslanci schválili kapitálové výdavky na havarijné stavy, pre neodbornú realizáciu verejných obstarávaní sa tieto financie presúvajú na budúci rok,“ dodala Kováčová. Jediná väčšia investícia, ktorá prešla, bolo 2,6 milióna eur na rekonštrukciu zariadenia DSS a DD Senium v Banskej Bystrici z rozpočtu župy, táto rekonštrukcia sa v súčasnosti realizuje.

Ani strednému školstvu sa nedostalo takej podpory, akú by si zaslúžilo. Župan Kotleba sa dokonca ešte vo februári 2014 vyhrážal školám prokuratúrou za údajné neoprávnené čerpanie eurofondov. Vedenie kraja odmietlo viacerým päťpercentné spolufinancovanie na modernizačné projekty. „Počas štyroch rokov sa riešili iba havarijné stavy a menšie opravy takmer výlučne z prostriedkov VÚC. Nepodarilo sa nám ani usmerňovanie škôl v počte tried a nasmerovanie odborov pre potreby pracovného trhu,“ zhodnotil predseda poslaneckej komisie školstva Michal Bagačka.

Hoci je Kotleba učiteľ, neváhal ukázať svoju moc v školách, ktoré prejavili iný názor. To, že na to doplatili študenti i učitelia, zjavne neprekážalo. Príkladom je gymnázium v Brezne. Na jar tohto roku ho navštívil prezident Andrej Kiska, ktorého prišlo „privítať“ aj niekoľko kotlebovcov. Vedenie školy aj študenti jasne vyjadrili, že s ideológiou Kotlebu a spol. nesúhlasia. Dôsledkom bolo, že v auguste vedenie župy zastavilo pre gymnázium už schválené peniaze na rekonštrukciu okien. Kotlebovi nič nebráni využívať priestory škôl na svoje predvolebné mítingy, aj keď v mimoškolských hodinách. Podľa našich informácií za prenájom školských priestorov na politické akcie údajne neplatí, prípadne len symbolicky.

Kultúra v banskobystrickej župe za posledné štyri roky zažila viacero zákerných úderov pod pás. Je všeobecne známe, že vedeniu kraja nesedí Štúdio tanca i Bábkové divadlo na Rázcestí. Peniaze vo výške takmer 7-tisíc eur na projekt bábkového divadla Stop extrémizmu, ktoré im odkleplo ministerstvo zahraničných vecí, odmietol Kotleba podpísať a prevziať. Kvôli nemu bol zrušený aj 11. medzinárodný Festival tanca, na ktorý dostalo banskobystrické Štúdio tanca dotáciu 20-tisíc eur z ministerstva kultúry. Túto dotáciu Kotleba zastavil s odôvodnením, že nebude podporovať „dekadentné umenie“.

Vrcholom arogancie bolo zrušenie prebiehajúceho predstavenia Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno Kováči, uvádzaného v Brezne na Deň učiteľov, ktoré si pritom župa sama objednala. Akoby náhodou sa pritom Deň učiteľov v Banskobystrickom kraji oslavoval dva týždne pred ich sviatkom pripadajúcim na 28. marca, teda už 14. marca.

Tlak na divadelníkov trval neprestajne. Napríklad pod pláštikom kontroly hospodárenia a súladu činnosti so zriaďovacou listinou osem Kotlebových ľudí z úradu vlani demonštratívne sedelo v Bábkovom divadle na Rázcestí a snímalo kamerou verejnú diskusiu k výročiu 17. novembra. Na kontrolu mali poverenie od župana Kotlebu. Hospodáreniu sa vôbec nevenovali. Na kamerový záznam nemali súhlas od nikoho zo zúčastnených hostí diskusie ani od nikoho z vedenia divadla. Proti takejto kontrole podalo divadlo na župný úrad sťažnosť, doteraz nemá na ňu nijakú odpoveď. „Mnohé projekty a investičné návrhy, schválené poslancami naprieč celým politickým spektrom, zlyhávali na Úrade BBSK,“ komentovala situáciu predsedníčka poslaneckej komisie kultúry Ľubica Laššáková.

Vedenie župy sa v predvolebnej kampani hrdí tým, že z vlastných zdrojov obnovili takmer 300 kilometrov ciest 2. a 3. triedy. Faktom však je, že kraj pre nelegálne zamestnávanie prišiel o eurofondy vo výške 20,5 milióna eur. Vlastné zdroje bolo možné využiť v iných oblastiach, napríklad aj na podporu cestovného ruchu. „Schválili sme veľa dokumentov, predložili mnoho návrhov a podnetov, ale veľká väčšina z nich išla takpovediac ,hore komínom'. Súvisí to s faktom, že cestovný ruch nepatrí medzi priority súčasného župana,“ uviedol šéf poslaneckej komisie pre rozvoj a cestovný ruch Peter Gogola. K rozvoju turizmu sotva prispelo, keď na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave kotlebovci rozdávali svoje stranícke materiály.