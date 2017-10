Rokovania o zmluve RTVS so štátom sa ešte neskončili

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zatiaľ neukončil rokovania o zmluve so štátom na budúci rok. Z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 však vyplýva, že by malo ísť spolu o 26 miliónov eur. Ako na dnešnom rokovaní Rady RTVS informoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, predpokladá, že o zmluve so štátom budú s ministerstvom kultúry rokovať ešte asi mesiac. Vyjednávajú sa pritom dve zmluvy, rámcová na roky 2018 až 2022 a zmluva na rok 2018, upozornil. Rezník dodal, že 26 miliónov eur mal RTVS navrhovaných aj vlani v tomto období a celkový príspevok štátu pre RTVS na tento rok zvýšili až dva dodatky schválené počas roka 2017.

Ak to finančná situácia umožní, chcel by Rezník spustiť tretí televízny kanál vo februári 2019 k majstrov­stvám sveta v hokeji na Slovensku. V prípade, že to finančne nebude možné, je ďalším termínom štartu tretieho kanála máj 2020, teda pár mesiacov pred olympijskými hrami v Tokiu. Tretí program by nemal byť zameraný len na šport, ale aj na zdravý životný štýl a ďalšie oblasti.

Jaroslav Rezník chce do polovice novembra pripraviť materiál Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS na roky 2018 až 2022 a predstaviť ho aj na Rade RTVS. Na jeho tvorbe sa zúčastní nový manžment, ktorý sa vytvára priebežne od nástupu Rezníka 2. augusta tohto roka. Nový generálny riaditeľ RTVS 20. septembra na rokovaní Rady RTVS avizoval, že by výmeny vo vedení rádiotelevízie chcel ukončiť najneskôr do konca októbra. Dnes nevylúčil, že výmeny na vedúcich postoch budú aj neskôr. Od septembrovej rady sa v top manažmente RTVS podľa jeho slov udiala iba jedna zmena. Konkrétne, k 30. septembru skončil vo funkcii technického riaditeľa Andrej Doležal. Vedením techniky je poverený Viktor Košutzký a RTVS pravdepodobne vypíše na miesto konkurz.

RTVS chce prehĺbiť spoluprácu a informovanie o dianí v Európskom parlamente. Plánuje i nárast zahraničných spravodajcov. Konkrétne v budúcom roku by mohol vzniknúť nový post v Berlíne a v nasledujúcom roku 2019 by mal pribudnúť ďalší zahraničný post. Rezník však zatiaľ nešpecifikoval, kde presne. V súčasnosti má RTVS spravodajcov v Budapešti, Prahe, Bruseli a Washingtone.

Rádiotelevízia sa chce zapojiť aj do zámeru ministerstva kultúry zlepšiť podporu čítania detí a mládeže. Šéf RTVS o téme v októbri hovoril s členmi Rady vlády SR pre kultúru. Rada vlády pre kultúru začiatkom októbra okrem iného prerokovala Koncepciu rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy, ktorej cieľom je zriadenie Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania. Materiál, ktorý odporučila ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi predložiť na rokovanie vlády, je v súčasnosti už v medzirezortnom pripomienkovom konaní.