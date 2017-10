Premiér na Úrade vlády podpísal nariadenie o zvýšení minimálnej mzdy

„Nevidím absolútne žiadne dôvody, prečo by v roku 2019 minimálna mzda nemohla presiahnuť úroveň 500 eur,“ povedal. Smer tým podľa Fica predbieha splnenie sľubu o tom, že minimálna mzda na Slovensku dosiahne 500 eur v roku 2020. Upozornil na to, že rast minimálnych zárobkov vytvára tlak na zvyšovanie miezd vo všetkých oblastiach. „Keby bolo na mne, ja rovno seknem minimálnu mzdu na 750 eur,“ povedal.

Zamestnávateľov vo výrobnom sektore premiér požiadal, aby sa pozreli na možnosti rastu miezd, keďže náklady zamestnávateľov na mzdy sú v porovnaní s inými výrobnými nákladmi podľa Fica stále veľmi nízke. „Slovensko má priestor na ďalšie zvyšovanie platov,“ tvrdí.

V budúcom roku bude podľa predsedu vlády veľkou témou aj zvýšenie platov vo verejnej sfére. Vláda podľa neho musí nájsť peniaze na zvýšenie miezd vo verejnej správe. „Máme veľkú podlžnosť voči ľuďom, ktorí pracujú v štandardnej verejnej správe,“ povedal premiér. Odmietol, že by vyššia minimálna mzda spôsobovala nárast nezamestnanosti. „Dynamické zvyšovanie minimálnej mzdy Slovensku veľmi svedčí,“ povedal.

Ako uviedol, od roku 2006 sa minimálna mzda na Slovensku zvýšila takmer o 90 %. „Tento trend udržíme za každú cenu, pretože považujeme minimálnu mzdu za inštitút, ktorý je neuveriteľne dôležitý,“ zdôraznil premiér. Fico by privítal, keby sa inštitút minimálnej mzdy zakotvil v Ústave SR. „Pokiaľ by sa nám podarilo presvedčiť našich partnerov v parlamente, či sú to partneri vo vládnej koalícii alebo v opozícii, veľmi by sme privítali, pokiaľ by sa minimálna mzda so svojimi základnými parametrami mohla objaviť aj v Ústave Slovenskej republiky, ale to je ešte na dlhú diskusiu,“ povedal.

Čistá mzda vzrastie o 29,07 eur

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter upozornil na to, že nárast minimálnej mzdy automaticky zvyšuje aj priemernú mzdu na Slovensku. Zvyšovanie najnižších zárobkov tiež podľa ministra prehlbuje rozdiel medzi tými, čo pracujú za minimálnu mzdu, a tými, ktorí dostávajú len sociálne dávky.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 435 eur na 480 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 2,759 eura zo súčasných 2,500 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 29,07 eura na 403,18 eura. „Počet zamestnancov, ktorým sa v plnej miere alebo čiastočne zvýši ich mzda alebo plat za prácu, možno kvalifikovane odhadnúť na cca 146,4 tis. osôb,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Od začiatku budúceho roka pritom odpočítateľná položka na zdravotné poistenie opäť zostane vo výške 380 eur, a preto rovnako ako v tomto roku v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov.

O návrhu rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie minimálnej mzdy na 480 eur v auguste a septembri rokovala Hospodárska a sociálna rada. Odborári na týchto rokovaniach presadzovali nárast minimálnej mzdy na rok 2018 na 492 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nesúhlasila s navrhovanou výškou, ktorú predkladalo ministerstvo a Republiková únia zamestnávateľov nezaujala stanovisko.