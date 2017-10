Pavol Rusko pred súdom. Rozhoduje sa o návrhu na jeho väzbu

Policajný vyšetrovateľ žiadal pre Ruska väzbu, s čím prokurátor súhlasil. Súd musí o prípadnom vzatí do väzby rozhodnúť do soboty. „Po preštudovaní predmetného spisového materiálu sa dozorový prokurátor stotožnil s podnetom vyšetrovateľa a podal na Okresný súd Bratislava II návrh na vzatie do väzby obvineného Pavla R.,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Michal Šúrek.

V stredu večer sa mal Rusko sťažovať na zdravotnú nevoľnosť. Následne ho previezli na urgentný príjem na Kramáre a absolvoval aj niekoľko vyšetrení v nemocnici v bratislavskom Starom Meste na Mickiewiczovej u­lici.

Národná kriminálna agentúra začala vyšetrovanie na základe trestného oznámenia bývalého šéfa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka, ktorý si už za iné mafiánske vraždy odpykáva doživotný trest. Vyšetrovateľ v tejto veci vzniesol obvinenie proti štyrom osobám. Policajti vypočúvali nielen Ruska, ale aj Černáka a jeho bývalého spolupracovníka Miloša Kaštana. Ten mal polícii potvrdiť, že prebral od Ruska zálohu 500-tisíc korún. Štvrtou obvinenou osobou má byť Róbert Lališ, ktorého majú vypočuť začiatkom budúceho týždňa.