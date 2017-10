Bývalého premiéra Mečiara budú opäť vyšetrovať pre amnestie, nemusia byť premlčané

Informáciu priniesla Televízia JOJ, ktorej to potvrdila Krajská prokuratúra v Bratislave.

„Vo veci bude vykonané vyšetrovanie zamerané na preukázanie toho, či boli naplnené znaky trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa zo strany Vladimíra M., následne bude vo veci rozhodnuté i s prihliadnutím na dĺžku vtedy zákonnej premlčacej doby,“ píše sa stanovisku Krajskej prokuratúry v Bratislave.

„Ak to vyhodnotí polícia a prokuratúra tak, že udelením amnestií sa Vladimír Mečiar mohol dopustiť trestného činu, tak neexistujú zákonné prekážky, aby bol stíhaný, pretože premlčacia doba neplynula,“ uviedol poslanec NR SR (OKS) Ondrej Dostál.

Vladimír Mečiar sa zhruba pred mesiacom na konferencii Právny štát alebo právo na pravdu vyjadril, že zrušením amnestií, ktoré on udelil ako zastupujúci prezident SR v pozícii predsedu vlády, boli pošliapané jeho práva ako premiéra. Otázky o Kováčovi mladšom označil za idiotské. „Kto iný by mohol rozprávať o právnom štáte ak nie ja? Čo má únos spoločné so mnou,“ povedal novinárom na otázku, či on môže hovoriť o právnom štáte, keď je spájaný s únosom Michala Kováča mladšieho.

Najskôr bola vec premlčaná

Polícia začala vyšetrovať bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara v druhej polovici júla. Hrozilo mu stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa – podozrenie z trestného činu súviselo s amnestiami, ktoré udelil ako zastupujúci prezident 3. marca a 7. júla v roku 1998.

O trestnoprávnom postupe voči bývalému premiérovi sa začalo uvažovať po tom, čo Ústavný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia o zrušení Mečiarových amnestií uviedol, že predseda vlády sa „požiadavkou zdržanlivosti pri výkone právomoci udeľovať amnestiu či milosť v čase, keď zastupoval prezidenta, neriadil, naopak, zásadným spôsobom ju zneužil bezprostredne po ujatí sa jej výkonu“.

Polícia napokon v lete informovala, že nebude stíhať Mečiara v súvislosti so zneužívaním právomocí verejného činiteľa. Podľa Trestného zákona, platného v tom čase, bola premlčacia doba desať rokov.