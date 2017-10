Bratislava otáľa so skladom pre vzácne umelecké diela

Do slovenských výtvarných diel 20. storočia v správe Galérie mesta Bratislavy sa po rokoch v starom plechovom sklade pustila pleseň.

Obrazy od našich najväčších osobností – Vincenta Hložníka, Martina Benku, Rudolfa Filu či skupiny okolo Mikuláša Galandu boli pre nezáujem mesta vystavené horúčavám, vlhkosti, mrazom. Galéria v poslednej chvíli odvracia hroziacu katastrofu a obrazy presúva. Stále však nie je jasné, kam dovtedy pôjdu a kedy sa podarí vybudovať nový depozitár.

Stav súčasného plechového depozitára v mestskej časti Devínska Nová Ves je na uskladnenie umeleckých diel nevhodný. Nie je tu kúrenie, klimatizácia, obrazy sú pooprierané jeden o druhý. Pri výkyvoch počasia sa mení teplota a vlhkosť, vzniká vhodné prostredie pre plesne. Tento týždeň sa o tom prišli presvedčiť bratislavskí mestskí poslanci a zhodli sa na tom, že hľadanie riešenia treba urýchliť. Denník Pravda bol s nimi.

Na nevhodné uskladnenie zbierky v odhadovanej hodnote 150 miliónov eur poukazuje riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Ivan Jančár už vyše šesť rokov. „Na niektorých obrazoch sa začala chytať pleseň. Už veľmi dávno sme na to upozorňovali a snažili sme sa to riešiť. Na vedenie mesta som zobral obrazy a ukazoval som im, ako to vyzerá. Posielali sme listy mnohým poslancom a vždy prišla rovnaká odpoveď, žiaľ, nie sú financie,“ povedal Jančár.

„Odsúhlasili sme si poslanecký prieskum. Vidíte, že je tu asi päť poslancov. Ostatní sa ospravedlnili, že nemôžu. Ale musíme nájsť nejaké riešenie. Budeme schvaľovať rozpočet, kde je navrhnutý aj dočasný prenájom náhradných priestorov, a musím informovať poslancov, čo tu bolo.

Konečne som na vlastné oči videla, ako vyzerá splesnený obraz,“ povedala predsedníčka komisie kultúry a ochrany historických pamiatok mestského zastupiteľstva Bratislavy Katarína Šimončičová, ktorá prieskum iniciovala.

Jančár si od poslancov sľubuje, že zabezpečia dostatočné prostriedky, aby budúce uloženie obrazov bolo také, aké sú štandardy vo svetových múzeách a galériách.

Malý krok k lepšiemu prišiel aj vďaka tomu, že vlani samospráva hospodárila s 26-miliónovým prebytkom. Peniaze teda mesto v rozpočte má. Najprv poslanci mali správu, že je poškodených až 6-tisíc obrazov. Jančár odhaduje, že ich bude najviac 1 500. Ich sanácia sa už začala v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, ktorá má na Zvolenskom zámku sterilizačnú komoru. K odstráneniu plesní by mohlo dôjsť v priebehu roka.

„Zatiaľ sme previezli štyri dávky. Každú po približne 80 obrazov. Pri tomto tempe by sme mali toto ošetrovanie a sťahovanie diel približne do roka,“ spresnil šéf galérie.

Na niektorých obrazoch sa začala chytať pleseň. Autor: Pravda, Ivan Majerský

Opravené diela budú zatiaľ v Pálffyho paláci. To je však len dočasné riešenie. Bez riadneho depozitára sa galéria nezaobíde. Ten by mal stáť v budove bývalej Základnej školy na Plickovej ulici v Rači, ktorá má prejsť opravami. „Pre nás je absolútne prioritné, aby sa čím skôr dokončila Plickova. Optimálne by bolo, aby sa po dobu rekonštrukcie Plickovej prenajal nejaký priestor. Lebo odhady na rekonštrukciu sú 4 až 5 rokov,“ hovorí Jančár.

Magistrát podľa Kataríny Šimončičovej však nekoná dostatočne rýchlo a Generálny investor Bratislavy (GIB), ktorý sa špecializuje na realizáciu podobných projektov, stále nevypísal ani verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie nového depozitára.

„Vybudovanie nového depozitára je už schválené a čaká sa na projektovú dokumentáciu len riaditeľ ju stále neobstaral. Majú to pripravené, ale nerozumiem tomu, prečo to tak dlho trvá. Riaditeľ GIB-u mi vravel, že hneď v septembri to budú robiť, je koniec októbra, a nič. Tak neviem,“ rozhorčila sa Šimončičová.

Na prípravu projektu dostal GIB vyčlenených 50-tisíc a s financiami sa počíta aj na budúci rok. Generálneho investora Bratislavy sme sa opýtali, v akej fáze je príprava projektu. Na naše otázky dva dni neodpovedal.