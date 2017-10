Do Iraku odchádza prvých 15 slovenských vojakov, budú školiť odmínovanie

Do Iraku pôjde aj v krátkom čase aj skupina do 10 vojakov, tí sú špecialisti na opravy vojenskej techniky sovietskej výroby.

Slovensko posiela do Iraku pätnásť vojakov, ktorí sa budú podieľať na príprave inštruktorov irackých ozbrojených síl pre oblasť odmínovania. Onedlho ich bude nasledovať ďalších do desať vojakov, špecialistov na opravy sovietskej a postsovietskej techniky. S vojakmi sa dnes v Seredi pred odchodom na misiu rozlúčil minister obrany Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim. "Slovenská republika týmto vysiela jednoznačný signál do sveta, že na mieri a bezpečnosti nám záleží. V zmysle mandátu budú vojaci vyslaní na dvanásť mesiacov v rôznych etapách, podľa požiadaviek irackých ozbrojených síl,“ povedal minister Gajdoš. Slovenskí vojaci sa nebudú podieľať na bojových operáciách, ani na ich plánovaní. Nebudú pôsobiť v bojovej misii, ale výcvikovej. Odmínovanie je jednou z hlavných podmienok pre bezpečný návrat obyvateľstva do domovov po ich oslobodení od kontroly ISIS. Z viac ako štyroch miliónov obyvateľov, ktorí sa zbavili nadvlády ISIS, sa iba 1,4 milióna mohlo bezpečne vrátiť do svojich domovov práve pre zamorené územia výbušninami a nástražnými systémami.

„Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť irackým bezpečnostným silám v rámci nebojovej, vojensko-poradenskej aktivity pri budovaní nových, moderných a kompetentných ozbrojených síl Iraku, schopných čeliť súčasným bezpečnostným hrozbám,“ doplnil generál Maxim. Z pätnástich odchádzajúcich vojakov má podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milana Maxima až trinásť skúsenosti z podobných činností, čo dáva predpoklady pre úspech misie. S vojakmi pôjdu do Iraku aj štyri kusy odmínovacej techniky.

Pôsobenie Ozbrojených síl SR bude v rámci tzv. výcvikových aktivít NATO so súhlasom Irackej republiky a vymedzenie jeho podmienok bude zabezpečené medzinárodnými zmluvami, resp. medzinárodnými zmluvnými dokumentmi. Slovensko ponúklo túto pomoc ešte na májovom summite NATO v Bruseli. Mandát v počte do 25 príslušníkov Ozbrojených síl SR schválila vláda aj Národná rada SR.