Na severe sa už ohlási zima. Víkend bude plný zmien

V noci zo soboty na nedeľu vrátime ručičky hodín o tretej ráno späť na druhú hodinu. Zimný čas potrvá do konca marca. Lekárka Eva Feketeová z Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach hovorí, že zmenu času na jeseň vnímame obyčajne lepšie, lebo prináša dlhší spánok, no neprospieva každému.

„Problém môže spôsobiť deťom, starším ľuďom, ale aj citlivejším jedincom, ktorí sa budú prebúdzať o hodinu skôr, a preto sa u nich môže prejaviť denná únava vyvolávajúca podráždenie a poruchy koncentrácie či pamäti,“ povedala Feketeová. Predísť týmto problémom by podľa nej ľudia mohli neskorším zaspávaním. „Predovšetkým u citlivých ľudí úprava spánku po tejto zmene trvá zvyčajne dlhšie ako u iných,“ doplnila neurologička.

Sobota bude ešte celkom prijateľná, na niektorých miestach Slovenska bude aj pätnásť stupňov Celzia, no nedeľa aj ďalšie dni budú mať už iný charakter. klimatológ SHMÚ Pavol Faško

Striedanie zimného a letného času sa stalo témou v europarlamente. Podľa europoslankyne Anny Záborskej by sa malo zrušiť. Záborská patrí v Európskom parlamente do pracovnej skupiny, ktorú vedie český europoslanec Pavel Svoboda.

Snažia sa presvedčiť Európsku komisiu, aby navrhla nahradenie smernice, ktorá harmonizuje čas v celej EÚ. Argumentujú pritom štúdiou deviatich európskych univerzít, z ktorej vyplýva, že priame a nepriame náklady na zdravotné následky v únii, spôsobené zmenou času, môžu predstavovať až 131 miliárd eur.

"Aby sme si vedeli predstaviť toto obrovské číslo, stačí vedieť, že náklady na chod EÚ sú približne 140 miliárd eur. Posúvanie ručičiek na hodinkách nás tak možno stojí takmer rovnako, ako fungovanie celej únie,“ zdôraznila Záborská. Hlavným cieľom zavedenia letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Zmenu času z letného na zimný a naopak uplatňujú všetky európske krajiny okrem Ruska, Bieloruska, Islandu a Grónska.

Prvý deň zimného času počasím nepoteší. V nedeľu pocítime výraznú zmenu smerom k horšiemu. Krajinu zasiahne výraznejší front, s ním príde citeľné ochladenie, oblačnosť, dážď aj silný vietor. Autor: Ivan Majerský, Pravda

„Sobota bude ešte celkom prijateľná, na niektorých miestach Slovenska bude aj pätnásť stupňov Celzia, no nedeľa aj ďalšie dni budú mať už iný charakter. Vyskytovať sa budú zrážky, bude fúkať nepríjemný studený vietor a teploty pôjdu smerom nadol. Pri zrážkach bude klesať aj hranica sneženia a v severnejších regiónoch Slovenska už aj v oblastiach vyššie položených kotlín môže nasnežiť. Sneh sa môže vyskytnúť v oblasti Spiša, Oravy, Liptova, severovýchodu Slovenska, ale aj na Kysuciach a možno aj v oblasti Žiliny,“ uviedol klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) v Bratislave Pavol Faško.

Prejaví sa to aj na výške teplôt, na severe sa denné teploty môžu pohybovať okolo nuly alebo tesne pod ňou. V južnej časti Slovenska bude na väčšine územia menej ako desať stupňov Celzia. „Túto zmenu počasia spôsobili tlakové níže, ktoré sa nachádzajú nad Škandináviou v oblasti Nórskeho a Baltického mora a po ich zadnom okraji preniká k nám, ale aj do západnej a južnej Európy chladnejší vzduch,“ vysvetlil Faško.

Typickému babiemu letu je podľa klimatológa pre tento rok koniec, nevylučuje však, že v novembri sa ešte môže vyskytnúť nejaký deň, ktorý môže mať jeho príznaky.

Pred nami je obdobie Dušičiek a jesenných prázdnin, čo znamená presun ľudí po celej republike. Faško zdôrazňuje, že v takomto počasí by vodiči nemali zabúdať na prezutie áut. Na cestovanie z víkendových dní odporúča uprednostniť sobotu.

„V stredu 1. novembra, keď je sviatok Všetkých svätých, bude ešte premenlivé počasie, no už by nemal fúkať taký silný vietor a malo by byť aj menej oblačnosti. Zrážky sa síce ešte budú vyskytovať, bude ich však menej ako v predošlých dňoch. V stredu bude plánovanie návštevy hrobov blízkych asi najlepšie,“ doplnil Faško.

Klimatológ podotkol, že 1. november je deň, keď boli pri pohľade do histórie zaznamenané naozaj rôznorodé teploty. Najteplejším od roku 1950 bol 1. november 1962, v Kamenici nad Cirochou vtedy namerali letných 21,4 stupňa Celzia. Naopak, úplne iný charakter mal 1. november 1973, keď v Oravskej Lesnej zaznamenali –15,5 stupňa Celzia. Deň s týmto dátumom mával aj „bielu príchuť“. Napríklad v roku 1966 bolo 1. novembra vo Švedlári 15 centimetrov snehu, v Štóse dokonca 20 centimetrov.