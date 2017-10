Päť kľúčových dní kampane

Kandidáti majú pred sebou posledných päť dní kampane, od štvrtka rána je zakázaná. Rozhoduje sa o každodennosti, župy riešia zdravotnícke zariadenia, cesty, stredné školy, sociálne služby a čerpajú peniaze z eurofondov na rozvoj. Prvýkrát v histórii regionálnych volieb sa budú župani voliť len v jednom kole namiesto dvoch. Vyhrá ten, kto získa najviac hlasov. Funkčné obdobie županov a poslancov bude tentokrát päť rokov.

Podľa politológa Michala Horského regionálne voľby tiež predznamenávajú výsledok parlamentných volieb. „Voliči naznačia, aké trendy sa môžu presadiť vo veľkých voľbách,“ uviedol Horský. V tejto súvislosti poukázal na minuloročné krajské voľby v Česku, kde výrazný úbytok počtu získaných kresiel krajských poslancov zaznamenala ČSSD a, naopak, jasne zvíťazilo Babišovo hnutie ANO, čo sa potvrdilo aj teraz v parlamentných voľbách.

Na základe prieskumov a verejných debát možno predpovedať, že kandidáti Smeru by mohli byť najúspešnejší. Malé šance majú kandidáti na županov SNS a Mostu-Híd v krajoch, kde sa odpojili od Smeru. politológ Michal Horský

V slovenských župných voľbách sa kľúčový súboj očakáva medzi kandidátmi vládneho Smeru a pravicových opozičných strán. Smer obhajuje miesta županov v štyroch krajoch Trenčianskom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom. V ďalších dvoch, Trnavskom a Nitrianskom kraji opakovane podporuje úradujúcich županov. Kandidátov nemá v Bratislavskom a Banskobystric­kom kraji.

Pravicová opozícia má svojich nominantov vo všetkých krajoch okrem Banskobystrického. Práve situácia v tomto kraji prvýkrát v histórii spojila všetky demokratické parlamentné sily. Podporujú nezávislého kandidáta Jána Luntera.

Aj keď posledné prieskumy naznačovali možných víťazov, v ktorých by Smer alebo kandidáti s jeho podporou mali najvyššiu podporu, môže dôjsť k prekvapeniam. Rozhodujúce preto bude, či kandidáti a politické tábory dokážu k urnám pritiahnuť voličov.

Ostro sledovaný bude Banskobystrický kraj, kde je favoritom kandidát demokratických síl Lunter. Autor: SHUTTERSTOCK

Politológ Horský hovorí, že zreteľné sú tri skupiny kandidátov na županov. V prvej sú kandidáti Smeru, v druhej nominanti pravicovej opozície a vládnych strán SNS a Mostu-Híd a v tretej nominanti antisystémových a extrémistických síl.

„Na základe prieskumov a verejných debát možno predpovedať, že kandidáti Smeru by mohli byť najúspešnejší. Malé šance majú kandidáti na županov SNS a Mostu-Híd v krajoch, kde sa odpojili od Smeru. Podľa vyjadrení lídra kotlebovcov sa zdá, že sa viac orientujú na zisk poslaneckých kresiel v župných zastupiteľstvách, čo môže zafarbiť Slovensko do hneda,“ upozornil politológ.

Skrytí voliči v Banskobystrickom kraji

Pre politické strany je obsadenie kresla župana vecou prestíže, majú najviditeľnejšiu pozíciu v kraji. Župani môžu zastaviť uznesenia krajských parlamentov tým, že ich nepodpíšu. Komunikujú s členmi vlády. Ostro sledovaný bude Banskobystrický kraj, kde je favoritom kandidát demokratických síl Lunter. V jeho prospech sa vzdal kandidatúry riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev aj nominant pravicovej opozície Martin Klus z SaS. Za Luntera sa postavil Smer a tiež Most-Híd. Vlastného kandidáta nepostavila ani SNS.

Sociológ Haulík upozornil, že aj keď prieskumy ukázali Luntera ako najsilnejšieho kandidáta, zďaleka sa to nemusí prejaviť vo voľbách. „Druhý v poradí (extrémista Marian Kotleba – pozn. red.) môže počítať s tzv. skrytými voličmi. To sú voliči, ktorých prieskum ťažko zachytí, lebo sú preň neviditeľní. Dá sa tiež očakávať, že voliči tohto kandidáta budú mobilizovaní hlavne cez sociálne siete,“ dodal Haulík.

V Nitrianskom kraji by podľa posledného zverejneného prieskumu agentúry AKO z druhej polovice októbra pre TA3 mal obhájiť svoju pozíciu župan Milan Belica, ktorého podporujú vládne strany. Jeho hlavnými súpermi sa ukazujú Peter Oremus (nezávislý) a kandidát pravice Ján Greššo. Až za nimi skončil v prieskumoch kandidát kotlebovcov, poslanec parlamentu Milan Uhrík. Podľa sociológa Haulíka môže tento kandidát dosiahnuť lepší výsledok ako v prieskumoch. „Nemyslím si však, že zďaleka má šancu výrazne si zlepšiť svoje postavenie,“ poznamenal sociológ.

Otvorená Bratislava

V Bratislavskom kraji zistenia viacerých prieskumných agentúr namerali najvyššiu podporu ľavicovému politikovi Milanovi Ftáčnikovi, ktorý kandiduje ako nezávislý. V minulosti ho na post bratislavského primátora podporil Smer, zatiaľ sa k nemu nevyjadril. Ftáčnikovi budú konkurovať hlavne úradujúci župan, expredseda pravicovej SDKÚ Pavol Frešo (nezávislý) a Rudolf Kusý (nezávislý).

V závese za nimi je nominant pravice Juraj Droba z SaS. Podľa Haulíka sa dá očakávať, že lídri pravicových strán budú mobilizovať voličov v prospech Drobu. „Bratislava je úplne otvorená. Kampaň je málo úderná, málo provokatívna, takže voliči sa budú zrejme rozhodovať podľa svojich nálad a situácie, aká bude v deň volieb. Nemyslím si, že by existoval jednoznačný favorit na župana v Bratislavskom kraji,“ doplnil sociológ.

Košický región bude mať nového župana. Ten súčasný Zdenko Trebuľa (Smer) sa rozhodol už nekandidovať. Autor: SITA, Ivan Fleischer

V trnavskom regióne bol rozdiel podľa agentúry AKO medzi potenciálnym víťazom Tiborom Mikušom (nezávislý s podporou Smeru a SNS) a Jozefom Viskupičom, ktorého nominovala pravica, desať percent. Je nepravdepodobné, že by do tohto súboja výrazne prehovorili kandidáti Mostu-Híd Konrád Rigó a SMK József Berényi, ktorí budú čerpať podporu hlavne u voličov maďarskej národnosti.

V Trenčianskom kraji sa zdá, že by mohol obhájiť pozíciu župana Jaroslav Baška zo Smeru, ktorého podporujú SNS, Most-Híd a Strana zelených. Až s veľkým odstupom za Baškom sa podľa prieskumu AKO umiestnili kandidátka pravice Renáta Kaščáková a nezávislý Štefan Škultéty.

V Žilinskom kraji by mali byť hlavnými súpermi súčasný župan Juraj Blanár zo Smeru a kandidátka pravice Erika Jurinová. Rozdiel medzi nimi bol podľa prieskumu agentúry AKO veľmi tesný. Blanár dopláca na to, že Smeru v tomto regióne konkuruje SNS s kandidátom a bývalým ministrom školstva Jánom Mikolajom. Časť hlasov Blanárovi zrejme odčerpáva aj Anton Martvoň (nezávislý). Ide o exposlanca Smeru, ktorého strana nedala na parlamentnú kandidátku. Následne Smer začal kritizovať a potom z neho odišiel.

V Prešovskom kraji mal podľa prieskumov relatívne silnú pozíciu súčasný župan za Smer Peter Chudík. Jeho hlavným kandidátom by mal byť primátor Levoče Milan Majerský z KDH, za ktorého sa postavili aj ďalšie pravicové strany. Vládna SNS kandidovala za župana primátora Svitu Miroslava Škvarka.

Košický región bude mať nového župana. Ten súčasný Zdenko Trebuľa (Smer) sa rozhodol už nekandidovať. Favoritom je primátor Košíc Richard Raši zo Smeru. Jeho vážnym konkurentom by mal byť nominant pravice Rastislav Trnka. Vlastných kandidátov majú aj vládne strany SNS a Most-Híd. Národniari postavili Jarmilu Tkáčovú, ktorá v minulosti v parlamente zastupovala SDKÚ, a Most-Híd nominoval Karola Patakyho.

Záver kampane s mobilizáciou

Oficiálna župná kampaň trvá už od začiatku letných prázdnin, niektorí menej známi kandidáti sa začali prezentovať už začiatkom jari prostredníctvom bilbordov. Väčšina však spustila kampaň až od septembra alebo dokonca od októbra. Podľa sociológa Haulíka teraz na záver kampane bude dôležitá ako pri každých voľbách mobilizácia voličov. „Nestačí byť fanúšikom, priaznivcom kandidáta, pokiaľ sa človek nezdvihne a nejde voliť. Tieto posledné dni sú už len na to, aby sa mobilizovalo,“ zhodnotil sociológ.

V závere kampane budú podľa všetkého aktívnejší aj lídri politických strán. Sociológ nevie, či ich výzvy pomôcť kandidátom zaúčinkujú. „Lídri strán by však nemali v kampani chýbať. Voliči by mali cítiť, že lídri podporujú kandidátov, pretože nie vždy to tak je. Stáva sa, že ich aktivita skončí pri nominácii kandidáta a pre straníckeho lídra je ďalší proces nezaujímavý. Potom nominácia môže vyjsť navnivoč,“ konštatoval sociológ.