Kurilovská: Obvinenie Ruska prišlo v poslednej chvíli

Za údajnú objednávku vraždy bývalej obchodnej spoločníčky Sylvie Volzovej mu hrozí 20 rokov až doživotie. V rukách polície sa ocitol po tom, čo túto informáciu povedal vyšetrovateľom bývalý boss banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák, u ktorého si mal vraždu objednať. Sudca pristúpil k väzbe z obavy, že Rusko bude ovplyvňovať svedkov.

Expertka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská si myslí, že sudca sa mohol prikloniť aj k útekovej väzbe.

Súd vzal Pavla Ruska do väzby, odôvodnil to obavou, že by mohol ovplyvňovať svedkov. Prokuratúra však podala sťažnosť, pretože sudca nevzal do úvahy aj útekovú väzbu. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi typmi väzby?

Úteková väzba znamená, že je dôvodná obava a podozrenie, že môže ujsť, bude sa skrývať, bude sa vyhýbať trestnému stíhaniu. Ďalší dôvod je, ak hrozí vysoký trest. Pri obave z ovplyvňovania svedkov či spoluobvinených ide o kolúznu väzbu. Keď prokuratúra hovorí, že by tam mala byť aj úteková väzba, tak sú tam určité predpoklady, ktoré by tú dôvodnú obavu mohli napĺňať.

Keď osoba disponuje napríklad finančnými možnosťami na to, aby ušla, aby sa niekde skrývala, aby odišla do zahraničia, tak sa to berie do úvahy. Nehovoriac o tom, že v tomto prípade hrozí aj vysoký trest. Preto sa aj trošku stotožňujem s prokuratúrou, že úteková väzba by tam bola namieste. Môžu byť zároveň aj oba dôvody – úteková aj kolúzna. No na druhej strane, samotná kolúzna väzba je najťažšia väzba z hľadiska samotného výkonu väzby.

Sú pri nej prísnejšie bezpečnostné opatrenia?

Áno, presne tak. Aby sa nestretol s určitými osobami, môže prijímať menej návštev a podobne.

Sťažnosť podal aj Ruskov obhajca. Na čo bude bratislavský krajský súd prihliadať pri posudzovaní týchto sťažností?

Prihliada sa na to, akým spôsobom je sťažnosť odôvodnená. Krajský súd to preskúmava z hľadiska dôvodov väzby, aká silná je obava, že bude konkrétny dôvod väzby naplnený a či sa tak môže v skutočnosti stať. Okrem sťažnosti, jednej aj druhej, skúma okolnosti skutku a hlavne okolnosti toho, či môže byť naplnený dôvod väzby.

Čo sa bude diať ďalej?

Podanie sťažnosti voči rozhodnutiu o väzbe nemá suspenzívny, čiže odkladný účinok. To znamená, že väzba sa už vykonáva. Ak krajský súd rozhodne o tom, že nie sú dôvody väzby, tak bude Rusko prepustený. Krajský súd je nadradený tomu, ktorý vo veci rozhodoval. Môže teda potvrdiť dôvod väzby, pridať ďalší dôvod, alebo expolitika aj prepustiť na slobodu.

Expertka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Skutok, z ktorého je Rusko obvinený, sa mal stať pred dvadsiatimi rokmi. Môže byť premlčaný?

V tom čase sme mali účinný trestný zákon 140 z roku 1961, čiže nie ten, ktorý máme teraz. Podľa mňa by sa malo postupovať podľa toho, ako bola nastavená premlčacia doba vtedy. A to bolo 20 rokov.

Rusko mal Černáka kontaktovať v októbri alebo v novembri 1997.

Tak potom prišlo obvinenie v poslednej chvíli.

Proti expolitikovi svedčia ľudia z podsvetia, sú ich svedectvá dostatočným dôkazom?

Žiadnu svedeckú výpoveď nemožno brať ako výpoveď niekoho, kto je málo dôveryhodný. Ide o inú trestnú vec, ako tú, za ktorú bola osoba, ktorá teraz vypovedala, (Mikuláš Černák, pozn. red.) odsúdená. Na druhej strane, nie je možné brať len takúto jednu jedinú svedeckú výpoveď ako absolútny dôkaz v tejto trestnej veci.

Som presvedčená, že aj niektoré ďalšie skutočnosti svedčili presne o tom, čo táto osoba vypovedala. Musia tam byť aj určité podporné dôkazy, ktoré dokazujú jej svedectvo, čiže nejaké okolnosti, ktoré hovoria – áno, mohlo sa to tak stať. Alebo sú tam iné indície, ktoré tomu nasvedčujú, alebo nejaká ďalšia svedecká výpoveď.

Pavol Rusko počas príchodu na Okresný súd Bratislava II pred prípravným konaním o návrhu na vzatie do väzby obvineného. Autor: SITA, Diana Černáková

Takže nemôžeme povedať, že svedčil mafián, ktorého výpoveď nemusí byť dôveryhodná…

Nie, nemôžeme. U nás sú prípustné svedecké výpovede úplne každého, to znamená, že aj trojročné dieťa môže byť svedkom, aj napríklad osoba, ktorá je mentálne zaostalá. No zdôrazňujem, že vždy musí byť svedecká výpoveď, aj keď sú akékoľvek pochybnosti o osobe svedka, podporená ďalšími dôkazmi, ktoré vytvárajú obraz a svedeckú výpoveď dopĺňajú.

Minister vnútra Robert Kaliňák avizoval, že môžu vyplávať na povrch aj ďalšie prípady spred 15 – 20 rokov. Čo hrá hlavnú úlohu pri dokazovaní takých starých zločinov, okrem svedeckých výpovedí?

Hovorí sa, že dokazovanie sa sťažuje už hodinu po trestnom čine. Samozrejme, čím viac času prejde od skutku, tým je dokazovanie veci ťažšie. No nemusí to stáť len na svedeckých výpovediach. Určite sa budú uskutočňovať aj rekonštrukcie, prípadne, ak to bude možné, zaisťovať stopy, napríklad, ak sa určia miesta, kde by mohli byť nejaké pozostatky a podobne.

Čiže dokazovanie môže byť uskutočňované aj z kriminalistického hľadiska zaisťovania stôp, možno aj biologických. Ale, samozrejme, bude to postavené hlavne na svedeckých výpovediach, ktoré však vždy musia byť podložené ďalšími dôkazmi. Napríklad aj v prípade Ernesta Valka sa uskutočňovali rekonštrukcie. Taká rekonštrukcia napovie, či sú výpovede svedkov v súlade s tým, ako sa skutok mohol stať.