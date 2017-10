Prokurátor Špirko, ktorý dozoroval vyšetrovanie ministra vnútra Kaliňáka, je opäť obvinený

Prokurátora Vasiľa Špirka, ktorý pôvodne dozoroval vyšetrovanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka v kauze Ladislava Bašternáka, znovu obvinili. Tentokrát z prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa, píše Denník N. Vlani v júli ho obvinili zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V auguste zasiahol generálny prokurátor Jaromír Čižnár, uznesenie o obvinení zrušili a pokračovalo iba stíhanie vo veci. Špirko je teraz obvinený namiesto zo zločinu z prečinu, za čo je nižšia sadzba, píše denník.

Informáciu na stránke pravnelisty.sk zverejnil bratislavský krajský sudca Peter Šamko. Zverejnil uznesenie o obvinení z 23. októbra, ktoré mu poskytol samotný prokurátor. Zdôraznil to, aby nevzniklo podozrenie, odkiaľ uznesenie získal. To sa dialo vlani v lete, keď na obvinenie Špirka upozornil. Špirka obvinili z toho, že vyťažil informácie od daňového podvodníka Ľuboša Vargu o podozreniach z trestných činov na ministerstve vnútra a potom ich spísal ako jeho trestné oznámenie. Varga ich aj podpísal, no potom podal trestné oznámenie, v ktorom tvrdil, že nevedel, čo robí a prokurátor ho podviedol. Špirko údajne tiež dal trestné oznámenie podpísať zapisovateľke, ktorá však pri úkone nebola prítomná.

Tentoraz už nevidel vyšetrovateľ v jeho konaní zločin, ale prečin. Hrozí mu teda menší trest. Namiesto štyroch až desiatich je to „len“ dva až päť rokov za mrežami. Sám vyšetrovateľ pritom podľa Šamka pripúšťa, že po výsluchu prokurátora je možné, že o trestný čin vôbec nešlo, a to s poukazom na jeho nepatrnú závažnosť. Zatiaľ čo vlani v lete bol podľa vyšetrovateľa skutok „dokonaný“, tentoraz hovorí o štádiu pokusu, uvádza denník. Sudca Šamko vo svojom článku ale upozorňuje, že pokus trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa nie je možný. Vyšetrovateľovi tiež vyčíta, že rovnako ako v minulosti ani tentoraz neuviedol nič konkrétne o tom, komu chcel prokurátor spôsobiť škodu, v čom mala spočívať alebo komu chcel zabezpečiť neoprávnený prospech a v čom mal spočívať.