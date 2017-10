Budú sa deti povinne učiť dva cudzie jazyky?

K angličtine povinne nemčina alebo ruština. Štátny pedagogický ústav by chcel pre žiakov základných škôl zaviesť povinný druhý cudzí jazyk, aby im neskôr uľahčil hľadanie práce. Riaditelia nie sú tomuto zámeru naklonení, myslia si, že pre deti to bude príliš náročné.

Druhý jazyk by mal byť povinný v 6. až 9. ročníku. Žiaci by sa ho mali učiť dvakrát do týždňa. Týkať by sa mal škôl, kde je vyučovacím jazykom slovenčina.

„Nezanedbateľným aspektom posilnenia druhého cudzieho jazyka je aj jeho ekonomická efektívnosť,“ povedal riaditeľ štátneho ústavu Ľudovít Hajduk. Jazyková zdatnosť odborníkov vo firmách, ktorých hlavnými partnermi sú zahraničné spoločnosti, je podľa neho bezkonkurenčnou vstupenkou na pracovný trh.

„Najmä po skončení stredných odborných škôl a odborných učilíšť,“ doplnil Hajduk. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 400 francúzskych firiem, 140 nemeckých podnikov.

Štátny pedagogický ústav minulý týždeň rokoval s predstaviteľmi zahraničných vzdelávacích inštitúcií.

„Zástupcovia veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky, Francúzskej republiky, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Goetheho inštitútu v Bratislave podporujú náš návrh na rozšírenie vyučovania cudzích jazykov a podporia ho aj na ďalších úrovniach,“ poznamenal Hajduk. Tí by mali návrh prerokovať v najbližších dňoch s ministerstvom školstva.

Dnes majú školáci od tretej triedy povinný jeden cudzí jazyk, najčastejšie je to angličtina. Škola však musí z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. až 9. ročníka ešte jeden. Najrozšírenejšími sú nemčina, ruština či španielčina. Tie sú dobrovoľné.

Rezort školstva si výhody znalostí dvoch jazykov uvedomuje. „V súčasnosti však nepovažujeme zaradenie druhého cudzieho jazyka medzi povinné predmety za prioritu,“ tvrdí jeho tlačový odbor. Na prvé priečky skôr kladie kvalitu vzdelávania. Štátnym vzdelávacím programom preto v roku 2015 posilnili výučbu prírodovedných predmetov. „V nich žiaci na Slovensku vykazovali v medzinárodných prieskumoch slabšie výsledky a väčší dôraz sa kladie aj na technické vzdelávanie detí,“ uviedlo ministerstvo.

Riaditelia základných škôl sa obávajú, že zavedenie dvoch povinných jazykov bude pre žiakov príliš náročné. „Je to nezmysel, deti často nevedia poriadne ani slovenčinu a jazykárov je nedostatok,“ upozornil Ján Papuga, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Riazanská v Bratislave, ktorý uprednostňuje súčasnú formu dobrovoľnosti. „Je potrebné zvážiť, či sa má žiak poriadne venovať slovenčine a angličtine, alebo deti trápiť ďalším jazykom, najmä tie slabšie či s poruchami správania sa,“ mieni riaditeľ.

Terajší model sa viac pozdáva aj Antónii Mündelovej, riaditeľke Základnej školy Požiarnická v Košiciach. „V návrhu nevidíme efektívnosť. Žiaka, ktorý má problémy na bazálnych predmetoch ako slovenčina, matematika, nemôžeme zaťažiť ešte druhým cudzím jazykom,“ povedala riaditeľka.

Siedmakom preto okrem ruštiny či nemčiny ponúkajú na výber predmet informatické zručnosti, kde sa deti učia programovať. „Nie každý má talent na cudzie jazyky,“ pripomenula Mündelová. Zaradenie povinného jazyka v rozsahu dvoch hodín týždenne už pre šiestakov by bolo podľa riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín Evy Tchuríkovej organizačne náročné.

„V niektorých ročníkoch je iba jedna disponibilná hodina. Na úkor akého predmetu by to šlo? Alebo by mali žiaci o jednu hodinu viac?“ zamýšľa sa riaditeľka. Dodala, že väčšina školákov na druhom stupni si vyberá alternatívny predmet k jazykom ako napríklad rodinnú prípravu, kde si osvojujú praktické veci bežného života.