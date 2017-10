V kauze exministra Ruska vypočuli bývalého bossa mafiánov Lališa

Informoval o tom portál Televízie TA3. Lališ alias Kýbel údajne o objednávke nevedel. Uviedol to obhajca Mikuláša Černáka František Polák. Černák je tiež obvinený.

R. Lališ vypovedal v kauze Pavla Ruska, poprel svoju účasť na objednaní vraždy. Bývalý šofér Černáka Stanislav Surový zas ale potvrdil, že Rusko sa s Černákom stretol a zároveň „viac-menej“ potvrdil časť výpovede obvineného Černáka. „Tú, o ktorej mal vedomosť,“ doplnil obhajca.

"On nie jednotlivo usvedčuje Pavla Ruska, ako sa to dosť v médiách prezentuje. On priznáva sám svoju trestnú činnosť, doznáva sa k nej, je za ňu obvinený. A v popise svojej trestnej činnosti poukazuje aj na osoby, ktoré spolu s ním trestnú činnosť páchali. A v tomto skutku popisuje, akú úlohu zohrával Rusko. Je to výpoveď obvineného, ktorý sa ku skutku priznal a označuje svojich spolupáchateľov. Medzi nimi je aj Rusko,“ cituje portál televízie Poláka.