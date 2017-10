Starostlivosť v NÚSCH bude napriek výpovediam aj od novembra zabezpečená

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a.s. v Bratislave bude aj od 1. novembra zabezpečené v plnom rozsahu. Platí to pre všetky oddelenia tohto koncového zariadenia, teda aj pre Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie.

Informoval o tom ústav v tlačovej správe. „V týchto dňoch a v najbližšom čase postupne nastupujú do pracovného pomeru domáci a zahraniční experti, ktorí budú tvoriť základ novovybudovaného tímu na Oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie,“ uviedol NÚSCH.

Vedenie ústavu uzavrelo dohody so zamestnancami Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie, ktorí ešte v auguste podali hromadné výpovede. „Počas mesiaca november zostávajú pracovať dvaja lekári na plný pracovný pomer, všetci ostatní budú aj naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť na svojom pôvodnom pracovisku zabezpečovaním ústavných pohotovostných služieb, a to aj napriek tomu, že sa im už skončili výpovedné lehoty. Ďalšia spolupráca v nasledujúcom období takisto nie je vylúčená,“ píše sa v stanovisku.

Od začiatku novembra zostávajú z pôvodného tímu dvaja zamestnanci na plný pracovný pomer, jeden pracovník, ktorý nepodal výpoveď, a na základe dohody o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi nastúpia do NÚSCH dvaja intervenční špecialisti, toho času zamestnanci Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. a jeden lekár z Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Od decembra už bude ordinovať nový tím

Ďalej NÚSCH príjme do pracovného pomeru jedného lekára z Východosloven­ského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Košiciach. Zároveň ústav prijal do pracovného pomeru na kratší pracovný pomer dve lekárky s nástupom od 1. novembra 2017. Taktiež bola prijatá jedna lekárka – absolventka.

Od 1. decembra tohto roka bude už v plnom zložení úplne nový tím. V novembri jeho členom totiž ešte plynú výpovedné lehoty u doterajších zamestnávateľov a do trvalého pracovného pomeru budú môcť nastúpiť až v decembri. "Veľmi ma teší, že sa nám podarilo dohodnúť s dvomi expertmi, ktorí doteraz pôsobili v zahraničí. Od 1. decembra sa stanú členmi nášho nového tímu. Máme ambíciu pritiahnuť do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb aj ďalších odborníkov, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí,“ doplnil generálny riaditeľ NÚSCH Mongi Msolly.